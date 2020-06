OMGÅNGEN I KORTHET SPIKARNA 10 Vaduz Wise As har en passande uppgift. Krossar allt i V75-1? 1 Deep Pockets har siktat på det här loppet och älskar förutsättningarna i V75-5. 2 giant Shadow vinner ofta och är en tänkbar spik i V75-6. SKRÄLLARNA 14 Granetta är i bra slag och segerstrider felfri i nordisloppet (V75-4). 6 Dreammoko (V75-7) är tidig man garderas Norrbottens Stora Pris (V75-7) HETASTE SNACKISARNA I V75-2 testas 2 Bling Bling för första gången utan skor. 6 Jabber Boko (V75-2) lättades i balansen senast och debuterade med helstängt huvudlag. Det blir likadant i kväll + att man provar honom för första gången i en amerikansk vagn! PRELIMINÄRA SYSTEMET V75-1: 10 Vaduz Wise As. V75-2: 2, 4, 8, 13 V75-3: 2, 3, 5, 6, 9, 11 V75-4: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 15 V75-5: 1 Deep Pockets V75-6: 2, 4, 6, 11 V75-7: Alla tio. Visa mer Visa mindre



OMGÅNGEN LOPP FÖR LOPP

V75-1

Tipsettan: 10 Vaduz Wise As vann debuten för Timo Nurmos och var senast ute i Harper Hanovers lopp, där Moni Viking tvingades springa nytt världsrekord för att vinna. Vaduz Wise As hamnade illa till men gick bra i skymundan. Har han tagit loppet rätt går han troligen runt det här fältet och Vaduz Wise As går ned i klass rejält.

Motbud: 4 Enriko Ha serverades en perfekt resa och tackade genom att avgöra säkert och vinna på bra tid. Enriko Ha ska med om man garderar favoriten.

Övrig info: Barfota för andra gången i karriären på 1 Gordon Mearas, som även testas med rycktussar för första gången. Det slet på bakhovarna på 7 Redhot Tap Dancer i lördags och det blir ”bara” barfota fram. Hur tar 10 Vaduz Wise As den långa resan och övernattningen till Boden?

V75-2

Tipsettan: 8 Indra´s Secret hade ett svårt utgångsläge senast men gjorde ett bra lopp som femma. Den här gången är förutsättningarna bättre och ett tidigt avancemang är att vänta om tempot blir lågt. Indra´s Secret är tuff och tål att sätta upp tempot tidigt.

Motbud: 13 Karamel Hill fick ge sig den sista biten i samma lopp som Indra´s Secret var ute i på Solvalla. Hon svarade för stark insats och har inte varit sämre än tvåa i Björn Goops regi. Den här gången har hon bakspår och risken finns att hon hamnar långt ned i kön.

Övrig info: 2 Bling Bling var sjuk senast men sprang ändå nytt rekord. Barfotadebut i dag!

V75-3

Tipsettan: 9 First Ideal Man har tidigare gjort sina bästa lopp när han är med i den främre träffen. Senast spurtade han bra bakifrån och är under utveckling. Rycktussar för första gången borde resultera i ”några meter”.

Motbud: 5 Gigaro Am kommer från rejäl insats och det låter på Robert Bergh som att han kommer att prova från start i kväl..

6 Jagger Boko kommer från enorm insats och var inte tom i mål på topptid. Han blev dock diskvalificerad för en incident på upploppet. Det var debut med helstängt huvudlag och aluminiumskor. Det blir likadant igen samt att man växlar upp och kör med amerikansk vagn för första gången.

11 Yankee Blue har radat upp vinsterna och besegrat flera av konkurrenterna på sistone. Planen är att man ska köra i amerikansk vagn och utan skor i dag!

Övrig info: Debut utan skor på 2 Greenwich.

V75-4

Tipsettan: Det är sällan ston vinner kallblodslopp på V75. Men 14 Granetta är ingen vanlig märr. Hon gick snabbt mellan galopperna senast. Felfri är hon med och kämpar om segern.

Motbud: 1 Spang Viktor brukar vinna var annan gång. Näst senast gjorde han bort sig i V75, men revanschen kom i lördags. Vid segern i Boden för tre starter sedan var han överlägsen efter strax över 1.120 sista 800. Han kan knappast försvara ledningen men risken att han bli fast är liten. Precis som senast blir det barfota runt om.

6 Rubus är i toppform och blir farlig om han kommer till spets.

8 Lille Jim felade bort segern senast.

Övrig info: 4 U.R. Faxe och 5 Fylking står 20 meter bättre till än i lördags.

V75-5

Tipsettan: 1 Deep Pockets står perfekt inne i loppet och kretsen runt hästen har siktat på det här loppet. Förutsättningarna är bästa tänkbara och såväl spets- som vinnarchansen är god. Det blir optimal utrustning och om Örjan Kihlström kan trolla bort en liten bit av loppet blir Deep Pockets svårfångad.

Motbud: 5 Ribaude satt fast med sparade krafter i ett långlopp senast och gjorde det bra som tvåa bakom Vikens High Yield näst senast. Kort distans är inte hans likör men han är stark och tål att sätta upp tempot.

9 Tayson Bi svarade för ett starkt slutvarv i spåren senast och visade toppform. Det vore intressant om han kunde hålla ryggen på 1 Deep Pockets.

Övrig info: Inga direkta ”snackisar”. Barfota runt om på 6 B.W.L. Ruthless och 11 Global Teardrop.

V75-6

Tipsettan: 2 Giant Shadow gjorde ett väldigt bra lopp som tvåa bakom Seismic Wave på Solvalla under Elitloppshelgen. Giant Shadow är både snabb och stark och har hög segerprocent - 23 vinster på 29 starter är imponerande facit. Björn Goop placerar troligen tidigt favoriten i spets och därifrån blir Giant Shadow svårslagen.

Motbud: 3 Even´s Cool Boy på strålande 1.12,4 över medeldistans och besegrade Michelangelo Ås. Senast var han långt under sin kapacitet och insatsen är bara att glömma. Han tränar bra inför comebacken och lättas i bakaktionen.

6 Thankful har avslutat bra i årets samtliga tre starter. Hon har marginellt bättre utgångsläge än tidigare under säsongen och med klaff på loppet är hon snabb till slut. Outsider

Övrig info: Skorna åker av 9 Te Quiero Grif.

V75-7

Tipsettan: 10 Milliondollarrhyme tippas i en öppen upplaga av Norrbottens Stora Pris. Han stumnade sista biten i försöket till Elitloppet, men gick ändå vidare från försöket. I finalen testades han barfota runt om och Fredrik B Larssons häst fick inte fritt den sista biten och gick i mål med sparade krafter. Elitloppet avgjordes för mindre än två veckor sedan och i samband med Paralympiatravet på Åby reste Milliondollarrhyme dåligt. Men långresor fungerar tydligen bättre. Bra chans om han är i form och det blir barfota runt om igen.

Motbud: 2 Antonio Tabac vann på nytt banrekord på Hagmyren och var inte tom i mål. Han har god spetschans och är inte borta.

3 Makethemark vann årsdebuten. Därefter har han inte varit lika lyckosam. Makethemark har bra löphuvud och fick ett bra utgångsläge. I dag blir det tåskor bak.

6 Dreammoko är i bra form. Passas.

Övrig info: Eventuellt blir det skygglappar på 9 Mindyourvalue W.F.