FREDRIK EDHOLMS TANKAR LOPP FÖR LOPP



V75-1

Min Vinnare: 8 Ble du Gers är ju härdad mot de allra bästa och den långa distansen är han van med sedan tiden i Frankrike. Givet tips.

Motbud: 5 Exaudio Vici vann på vassa 1.13,5 på distansen senast och springer han lika fort igen måste tipsettan vara på topp.

Övrig info: 4 Lucky Base kommer att tävla barfota runt om nu och kan hinna före 5 Exaudio Vici till ledningen. 8 Bli du Gers anmäld med skor nu.

V75-2

Min Vinnare: 8 Månlykke A.M har imponerat stort på mig i år och verkar vara under utveckling. Trots några bra emot kan det vara en chansspik.

Motbud: 6 Våler Nikolai vann på snyggt sätt senast för Björn Goop och är den som i första hand kan utmana tipsettan.

Övrig info: Barfota runt om på skrällduon 3 Philip Ess och 5 Lome Diamant.

V75-3

Min Vinnare: 10 Mellby Free är garanterat matchad för att vara på topp till detta. Hon är vass med ett lopp på väntan och jag tippar henne etta.

Motbud: 8 Racing Brodda var otroligt bra senast och måste med på kupongen trots läget.

Övrig info: Det låter som att 3 Tessy d'Ete ska laddas för ledningen. Och med 4 Conrads Rödluva på utsidan kan det gå undan från början...

V75-4

Min Vinnare: 3 Balsamine Font har visat mycket fin fart och tippas. Men det finns även ett par galopper i raden och här kan det smäll?

Motbud: Jag blir inte ett dugg förvånad om Frode Hamres 6 Fascination D.K. kan rekordsänka en bra bit.

Övrig info: 5 Kali Smart är under stark utveckling och 11 Eye on the Hill låter det bra på från stall Untersteiner.

V75-5

Min Vinnare: 2 Millie Millionaire spurtade bra senast och gör nästan aldrig ett dåligt lopp. Har för en gångs skull ett bra läge och körs ju av en viss Örjan Kihlström...

Motbud:

Övrig info: 8 Divine var vass som tvåa på V75 senast och har visat att hon grejar distansen. 11 Vikens Fingerprint har en missvisande formrad.

V75-6

Min Vinnare: 7 Seismic Wave är min vinnare i Jubileumspokalen. Han har ju ännu inte förlorat något lopp på svensk mark och lita på att Timo Nurmos har laddat för detta lopp!

Motbud: 8 Missle Hill kan bli svårslagen om han hittar till ledningen från spåret utan att det kostar för mycket.

Övrig info: 4 Stoletheshow var riktigt bra som trea i Gulddivisionen för tre starter sedan och har ett fint läge. Skräll?

V75-7

Min Vinnare: 10 Golden Tricks har ett knivigt läge. Men så bra som hon varit är det ändå befogat att göra henne till favorit.

Motbud: 7 Boston Wise L är ett nyförvärv som ska tävla barfota direkt och den här måste man se upp för!

Övrig info: Det kan bli första barfota på 6 Jerka Sting. 12 Click Bait har gjort det bra i ännu tuffare sammanhang och ska inte glömmas.