SPIKARNA

Harran Boko (V75-1) har allt man önska sig av en bra spik. Toppform, spetsläge och en orädd kusk i Marc Elias. Jag räknar med att det kommer att vara ett lågt ingångsvärde på V75-spelet.

Pleasure for Cash (V75-7) har gått starkt från omöjliga lägen i de två senaste starterna. Tränaren meddelar att formen är lika fin som när han vann på Åby förra månaden på 1.11,2. Då så! Bara att spika från ett bra spår i avslutningen.

SKRÄLLARNA

Eagle Eye Sherry (V75-4) kommer att hamna lite i skymundan bakom Hoboken Am och Barbro Kronos. Men hon har formen i zenit och är snabb ut och får ett bra lopp. Varningen är utfärdad!

Kalashnikov (V75-5) är nästa ospelad i dag. Jag tycker inte att han är så mycket sämre än de betrodda och med en bra resa är det ingen sensation för mig om han skräller.

Manny Muscle (V75-6) gick lika bra som mer berodde Önas Prince i uttagningarna. Får Ulf Ohlsson till styrningen kan Reijo Lilljendahl-träningen överraska många i Kriteriefinalen. Bara streckad på sju procent!

V75-1

MIN VINNARE: Conrad Lugauers hästar har gått starkt senaste veckorna och stallformen är tillbaka. 2 Harran Boko var lysande då han vann sitt försök och formen ska vara minst lika bra nu. Från spår två talar mycket för att han sitter i spets tidigt och där trivs han utmärkt. Bra chans!

MOTBUD: 9 Zap di Girifalco vann trots att underlaget inte passade honom i smaken senast. Har rygg på Harran Boko från start och kan få ett bra slagläge trots bakspåret. Jag tycker att han är värst emot.

ÖVRIG INFO: 3 Sir Henry P.Hill har tagit två raka segrar och är i sitt livs form. Ska tävla med samma utrustning som vid segrarna. Plastade hovar fram och barfota bak på 1 Heading Reference är säkert ett lyft. Barfota runt om på 4 Coogan är också ett plus.

V75-2

MIN VINNARE: 8 Uncle Töll brottas med ett åttondespår bakom bilen. Men jag tror ändå att han kan lösa detta. Han gick väldigt starkt i Derbykvalen näst senast bakom Power och så hårt emot är det ju inte nu. Han är tuff och kan göra jobb på egen hand.

MOTBUD: 6 Oracle Tile var inte kurant senast enligt tränaren och ska vara tillbaka i rätt form nu. Hästen har vunnit sex av nio lopp i år och är tveklöst bra för klassen. Den som vill chansa lite stänger butiken med streck för hästarna 6-8.

ÖVRIG INFO: Tipsettan 8 Uncle Töll sprang med träningsbalans senast och man hade redan då den här starten i sikte. Nu blir det racerutrustningen igen. 1 Flexible Launcher blir det amerikansk vagn på och även barfota runt om. Debut med norskt huvudlag på 7 Bridge Jumper. Samt barfota fram och norskt huvudlag på storrysaren 11 Pappajonnys Ilse.

V75-3

MIN VINNARE: 7 Lipstick Tooma har imponerade alldeles enormt mycket. Att farten fanns visste jag, men senast visade hon även rätt inställning. Det såg lite krävt ut i slutkurvan senast men hon krigade ner ledaren sista biten. Är formen intakt blir hon svårstoppad.

MOTBUD: 14 Unique juni har Jörgen Westholm gjort att bra jobb med. Hon löste en liknande uppgift senast och även om det är snäppet hårdare emot den här gången blir jag inte förvånad om hon spurtar ner alla till slut igen.

ÖVRIG INFO: Barfota runt om nu på formstarka 5 Strangerinthenight. 10 Valborg Marje har spurtat vasst varje gång på sistone och blir farlig om det skulle stämma. Tränaren Par Mahony låter väldigt, väldigt nöjd med formen på sin springare.

V75-4

MIN VINNARE: Svenskt Travoaks med 1,4 miljoner i förstapris! 3 Hoboken Am har gjort fem starter och vunnit samtliga. Den här gången ska man dessutom rycka skorna för första gången och med spår invändigt om värsta hotet kan jag inte låta bli att tippa henne främst.

MOTBUD: 4 Barbro Kronos har ju visat att hon är en tuffing med bland annat seger i en E3-final. Hon vann också på den snabbaste tiden i uttagningarna och Svante Båth låter uppåt. Givet motbud. Jag streckar även 1 Eagle Eye Sherry som har utvecklats mycket de senaste starterna och är snabb ut.

ÖVRIG INFO: Många som rycker skorna då det är en stor final. Det kan göra mycket på trion 2 Beauty Kronos, 6 Beware Kronos och 9 Ester Wibb. Samtliga dessa tre rensar dessutom vid en eventuell seger. 1 Eagle Eye Sherry är så pass snabb att hon kan hålla ledningen och kanske köras där?

V75-5

MIN VINNARE: 2 Moses är min tipsetta i en öppen final. Jag har blivit väldigt imponerad av honom vid de två segrarna på slutet. Han avslutade i 1.11-fart med lätthet då han vann ett stayerlopp näst senast och jag tror att han har chans från alla positioner.

MOTBUD: 3 Manuzio Hanover har ett bättre läge än senast och full form. Han har en kritisk punkt i sista sväng men reder han ut den biten kommer han garanterat att sluta långt framme. Formstarka 1 Iceland Falls från spets eller rygg på ledaren är också aktuell.

ÖVRIG INFO: Oskar J Andersson är väldigt uppåt på 4 Viscount (läs nedan) som ska gå med maximal utrustning. Kenneth Haugstad byter huvudlag på 3 Manuzio Hanover. Jänkarvagn istället för vanlig vagn på 11 Arden Wise As.

V75-6

MIN VINNARE: Dagens höjdpunkt alla kategorier. Obesegrade 2 San Moteur får tipset i Kriteriefinalen. Han vann med sparade krafter i uttagningen och har inte behövt gå i botten en enda gång. Det lär han kanske behöva göra nu och jag vågar inte spika.

MOTBUD: Timo Nurmos är ju specialist på att ställa i ordning till den här helgen och hans 9 Henry Flyer Sisu imponerade verkligen på mig i kvalet då han plockade ned ledande 8 Hell Bent For Am. Vid gardering får man inte glömma Nurmos bidrag i loppet.

ÖVRIG INFO: Barfota bak på 2 San Moteur. Debut för både barfota och jänkarvagn på skrällen 7 Beacon Kronos och även Stefan Melander har aviserat att han ska gå all In med 8 Hell Bent For Am!

V75-7

MIN VINNARE: 2 Pleasure for Cash har lottats till bästa tänkbara läge och han visade ju i den förra V5-finalen på Åby vad han går för då han vann på 1.11,2/2 140 auto. Han har varit ursäktad av dåliga spår i de två senaste starterna men det kan man inte skylla på den här gången. Han måste bli svårstoppad och jag spikar på allt!

MOTBUD: 9 Valiant Dream besegrade tipsettan senast på Hagmyren. Men då gick kan i ledningen och med ombytta spår är det fördel för Pleasure for Cash. Men Valiant Dream vann från bakspår under Elitloppshelgen och måste ses som den främste utmanaren.

ÖVRIG INFO: Barfora runt om på trion 3 Everest Sisu, 4 Mr Clayton JF och 5 Anything For You har noterats. Även helstängt huvudlag och vagnbyte på Mr Clayton JF. Denne är startsnabb och kan vara en Tvillinghäst!

PRELIMINÄRA SYSTEMFÖRSLAGET

864 rader/432 kronor

V75-1: 2 Harran Boko (9-4)

V75-2: 3-4-6-7-8-9 (1-10)

V75-3: 7-14 (11-10)

V75-4: 1-3-4 (2-8)

V75-5: 1-2-3-4-5-12 (8-10)

V75-6: 2-5-9-10 (3-8)

V75-7: 2 Pleasure for Cash (1-9)

FEM VÄRDEFULLA INTERVJUER

Zapi di Girifalco

– Han vann senast trots att banan inte passade honom speciellt. Det säger en del om kapaciteten i honom. Jag tycker han ska räknas tidigt, säger Anton Sverre i stallet.

Valborg Marje

– Formen är jättebra. Mycket hänger på hur loppet blir kört. Får hon ett bra lopp utan störningar är det inte många i klassen som kan stå emot henne. Inga ändringar, säger Paw.

Hoboken Am

– Hoboken Am har ännu inte förlorat lopp och vi har inte sett botten i henne ännu, hon har gått i mål med bra fart under hovarna varenda gång. Allt ser bra ut och det kan bli aktuellt att köra barfota på söndag. Läget är bra och hon är sån häst man alltid tror på chans med, säger Andreas Lövdal i stallet.

Viscount

– Fick senast en bra genomkörare. Vi är fortsatt nöjda med hur han sköter träningen och spåret blev fint så vi måste vi ha förhoppningar och vara optimistiska. Vi testar framåt från början och drömmen vore att komma till ledningen. Han är ingen rolig häst att ha på utsidan heller och klarar alla positioner. Barfota, jänkarvagn och så testar vi norskt huvudlag, säger Oskar J.

Beacon Kronos

– Vi var inte överraskade över att han gick till final. Det är en häst med bra kapacitet men även en gangster som har en del hyss för sig. Vi lättade honom lite senast och nu blir det barfota runt om och jänkarvagn, säger Pär Pergenius i stallet.