UPPSNACK INFÖR V75

SPIKARNA

1 Very Kronos (V75-3) bibehåller formen enligt stallet och innerspåret är bra utan att vara perfekt. Han känns ju inte osäker längre och även om han får vandra större delen av loppet i dödens tror jag att han grejar uppgiften.

12 Devs Daffodil (V75-4) har gått mycket bra en längre tid. Faktum är att motståndet inte är värre nu och med bara elva motståndare så behöver det inte bli så mycket apår på vägen. Hennes starka sista 700 blir svåra att stå emot för övriga och skor klarar hon galant!

SKRÄLLBUDEN

4 Sweetman (V75-5) svarade för en mycket bra insats från dödens senast. Täta starter behöver inte vara negativt och med ett bättre lopp än senast tror jag att han räcker långt. Bara streckad på sex procent i nuläget.

7 Speedy Tilly (V75-) besegrade ju Algot Zonett i den förra finalen på Solvalla. Kommer man bara till från sjundeepåret tycker jag inte att man är golvade på något sätt. Även här lyser det sex procent på strecklistan!

EDHOLMS SNACKISAR

V75-1: 10 Exaudio Vici har varit sjuk efter den senaste starten och kan formen verkligen vara på topp med tanke på det?

V75-2: Pass Aikio tycker att 6 Vicar känns bättre än tidigare och andras optimism. 8 That Knight har gått med öppet huvudlag men det kan bli första med can’t see back nu. Plus Björn Goop i sulkyn.

V75-3: Innerspåret för 1 Very Kronos med startsnabba hästar utvändigt öppnar upp för spekulationer. Hårt tempo kan gynna 12 Nadal Broline?

V75-4: 2 Kali Smart ska eventuellt gå med norskt huvudlag för första gången. 5 Alhambra Mail har form men har galopperat från liknande läge förut. Skrällen 8 Saga Doc låter tongångarna uppåt på denna gång.

V75-5: 6 Gardner Shaw har imponerat men går från barfota till skor vilket kan vara ett minus. 5 Eddy West har sett allt mer reglerbar ut och besitter hög kapacitet och kan utmana favoriten 1 Astronascente Zac om spets.

V75-6: 1 Miracle Tile är snabb ut men ska inte köras i ledningen utan släpper till en bra rygg. 5 Van Gogh Z.S.? 4 Algot Zonett gynnas av att det är 500 meter längre än senast. Stallkamraten 11 Merritt överraskade senast och kan göra det igen om tempot blir högt.

V75-7: 1 Hickothepooh har toppform och man byter till norskt huvudlag vilket är intressant. 2 Night Brodde vill till spets till varje pris men 5 Always On Time är katapultsnabb och det kan kosta lite vilket i så fall gynnar favoriten 10 Vikens High Yield.

SYSTEMFÖRSLAGET

Systemet 960 rader/480 kronor

V75-1: 6-13 (10-9)

V75-2: 1-2-3-6-8 (5-11)

V75-3: 1 Very Kronos (12-3)

V75-4: 12 Devs Daffodil (5-8)

V75-5: 1-2-3-4-5-6 (11-7)

V75-6: 4-5-7-11 (1-10)

V75-7: 1-2-6-10 (3-8)