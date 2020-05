OMGÅNGEN I KORTHET SPIKARNA Ecurie D. (V75-3) vet inte hur det känns att förlora. Jag vet att läget är dåligt men jag kan ändå inte gå emot honom. Inställningen är suverän och han käkar upp konkurrenterna över upploppet! Hell Bernt for Am (V75-4) har vunnit två raka med krafter kvar och jag tror att formstarke Kihlström lotsar in honom först över linjen igen. Jänkarvagn nu? HETASTE SNACKET Månprinsen A.M. (V75-1) kan komma in i matchen då det ser ut att kunna bli en snabb öppning. Sashay My Way (V75-2) är superfin i träningen enligt stallet och vann den här tävlingsdagen i fjol. Bolero Gar (V75-4) låter det uppåt från stall Nurmos och insatsen senast var bra. Nu blir det barfota runt om! Chapuy (V75-5) är ju riktigt startsnabb och med ett bra spår är det många som kommer att spika honom i ungdomsloppet. Propulsion (V75-7) har tränat tillfredsställande och trots spår åtta är det farligt att räkna bort honom. SYSTEMFÖRSLAG 1 728 rader/864 kronor V75-1: 4-5-6-7-8-10 (3-1) V75-2: 1-2-9-10 (6-3) V75-3: 8 Ecurie D. (1-3) V75-4: 4 Hell Bent for Am (3-2) V75-5: 3-4-5-7-9-12 (2-610 V75-6: 1-4-8 (6-3) V75-7: 1-3-5-8 (4-7) Visa mer Visa mindre

OMGÅNGEN LOPP FÖR LOPP

V75-1

Tipsetta: 8 Lome Brage lekte ju nästan med Månprinsen A.M. på Umåker och med det loppet innanför västen ska formen vara ännu bättre. Man ligger lite lågt från stallet i och med spåret, men jag är inte alls främmande för att det blir spets i alla fall. Och i så fall är han ju hästen att slå.

Motbud: 10 Månprinsen A.M. har mått bra av ett par genomkörare och skulle det bli en väldigt snabb öppning på loppet stiger hans chanser att komma in i matchen.

Övrig info: 7 Roli Eld låter det ganska bra från stallet och han har inte så mycket sämre kunnande än Odd Herakles. Barfota runt om på 5 Tangen Haap är et plus.

V75-2

Tipsetta: Ett stolopp som inte är helt enkelt att lösa men vi chansar med 10 Golden Tricks. Hon har visat bra kapacitet i USA och kan mycket väl få visa det nu. Det är nog bara en tidsfråga innan det lossnar helt. Ett baksår kan göra att hon slipper hetsa upp sig från start men sedan hoppas vi att hon får löpa ut hela vägen och slipper tas upp. Den korta distansen borde vara ett plus och nu blir det barfota runt om!

Motbud: 1 Dontlooseallmoney drog ett perfekt spår och kommer att vara med och utmana både från början och till slut. Kommer hon till ledningen så kan det mycket väl hålla.

Övrig info: 2 Sashay My Way jobbar med plus i kanten och kommer att gå framåt till detta. Barfota och helstängt huvudlag på 9 Gina Mearas (fått två snälla lopp i år).

V75-3

Tipsetta: 8 Ecurie D. har startat nio gånger och vunnit lika många gånger. Senast gjorde han en storstilad insats efter en tung resa och plockade ner Armour As över upploppet. Inställningen är det sannerligen inget fel på och trots läget känns han svårslagen på nytt. Spik!

Motbud: 1 Osterc besegrade bra hästar i kvalet till Kungapokalen och i finalen galopperade han bort fina pengar. Att det nu är kort distans borde vara ett plus med tanke på att han tävlat i USA och Joseph Verbeeck är inte heller något minus. Garderar man favoriten är det här ett givet bud.

Övrig info: Stall Goops 2 Aramis Bar höll bra bakom Hail Mary senast och har säkert gått framåt med det loppet. Under tio procent... Man provar kanske jänkarvagn på kapable 4 Admiral As.

V75-4

Tipsetta: Jag spikar 4 Hell Bent For Am som jag tycker är en väldigt läcker travare. Hästen kom med ett bra rykte från USA då han tidigt visade talang, men kanske är han ännu bättre än vad många trodde. Har vunnit två raka på enkelt vis och det har funnits gott om sparat. Då han är rask bakom bilen är det sannolika att han blåser till ledningen och sedan kommer han inte bli lätt att fånga in. En sund spik.

Motbud: 3 Balsamine Font är en av flera farliga utmanare om man garderar loppet. Lopp i kroppen och detta ser ut att vara en snabb sort. Björn Goop lär ge hästen ett fint lopp och det är god platschans åtminstone.

Övrig info: 6 Natorp Bo är kapabel och nu kan det bli tal om en jänkarvagn. Kul som skräll. 2 Bolero Gar barfota och blinkers på!

V75-5

Tipsetta: 4 Chapuy blir favorit i loppet och det med all rätt. Det finns förklaringar till de två plumparna i raden då han startat från bakspår. Han är en helt annan häst i ledningen och senast han hade framspår blev det seger på 1.10,9 över distansen. Att han körs av Anders Eriksson som är av de bästa kuskarna i loppet stärker oss också i tron på vinst.

Motbud: 5 Harley D.E. fick en nolla i raden senast på grund av en galopp. Men drar man ett streck för den starten så finner vi ett staket av segrar före det och är formen densamma är han en bra utmanare.

Övrig info: 9 Tabasco C.D. har höjt sig ett par snäpp och hade kunnat vara längre fram i Kungapokalen med bättre klaff. Går ner lite i klass nu och ska inte räknas bort! 12 Anita Roc är väldigt lite streckad trots den fina prestationen senast.

V75-6

Tipsetta: Första försöket till Elitloppet och det är verkligen en jämn och öppen historia. Jag provar med 1 Vivid Wise As som etta då det är bra rapporter från träningsjobben i veckan. Och då höjer vi upp honom som etta. Hästen var tung och såg tråkig ut i debuten för Goop men det ska vara klart bättre nu. Hästen känns lättare i kroppen och mer rapp. Björn Goop kommer att ladda och lite chans till ledningen kan finnas. Får annars ett bra lopp.

Motbud: 4 Missle Hill kommer att bli hårt spelad. Har vunni två raka segrar i år men det har varit mot klart enklare hästar. Värre nu men han har helt klart farten som duger.

Övrig info: 2 Sorbet kanske får ett helstängt från start och det är inte säkert att 3 Disco Volante tar en längd på honom då.

V75-7

Tipsetta: 3 Tae Kwon Deo imponerade stort då han vann på 1.09,8 från dödens i Örebro och enligt Adrian Kolgjini var det inte slutsålt i mål. Han har kunnat ladda för det här i fyra veckor och känslan är att vi kommer att få se en väldigt bra Tae Kwon Deo på söndag. Han går dessutom bra från dödens också. Ett chanstips!

Motbud: 1 Elian Web har redan vunnit ett storlopp i år då han ledde från start till mål i Paralympiatravet. Om han är bästa hästen låter jag vara osagt, men läget kan inte bli bättre och han har trots allt aldrig förlorat från ledningen på svensk mark.

Övrig info: 5 Cokstile har seglat upp som en joker i leken efter två toppinsatser. 7 Makethemark gick med skor senast i Köpenhamn men nu blir det barfota. Att fjolårstrean är minst streckad i loppet känns helt galet.