OMGÅNGEN I KORTHET SPIKARNA Double Exposure (V75-1) brukar inte torska när hon möter ston. Och hon behöver inte nödvändigtvis gå i ledningen heller. Det måste vara en toppchans! Armour As (V75-5) mötte oslagbare Ecurie D. senast och föll med flaggan i topp. Går ner lite klass nu anser jag och utan strul tror jag att han bara vinner. HETASTE SNACKET Willow Pride (V75-1) är snabb ut och kusken meddelar att han gärna kör i ledningen. Gardner Shaw (V75-2) ska tävla barfota bak och känns som det största hotet för favoriten Don Fanucci Zet. Very Kronos (V75-3) ska vara gynnad av att slippa publikhavet och håller sig lugnare vilket talat för favoritseger. Sharp Dream (V75-4) har formen i zenit och kusken Peter Ingves var väldigt uppåt när vi pratades vid i veckan. Master Blaster (V75-5) ändrar man i stort sett allt på vad det gäller balans och utrustning. Intressant för de som garderar loppet. Viking Brodde (V75-7) gick en 1.12-tid på lång distans efter vila senast och Timo Nurmos har stor tro på sin häst idag. SYSTEMFÖRSLAG, 900 rader/450 kronor V75-1: 4 Double Exposure (6-1) V75-2: 1-3-6-7-8 (2-10) V75-3: 1-2-4-6-11 (3-5) V75-4: 6-7-8-14 (10-2) V75-5: 5 Armour As (1-6) V75-6: 1-6-12 (2-3) V75-7: 7-10-15 (13-2) Visa mer Visa mindre

V75-1

Tipsetta: 4 Double Exposure spetsade enkelt utan att Johan Untersteiner laddade för fullt med henne i comebacken. Hon håller de utvändiga i från sig från början och den enda som möjligtvis kan svara inledningsvis är 1 Willow Pride. Troligen vill Mika Forss ha ryggen på storfavoriten och Double Exposure blir mycket svårslagen.

Motbud: 6 Tessy D´Ete spurtade till säker seger i debuten för Jerry Riordan och svarade för toppinsats. Tessy D´Ete har genom karriären tävlat mot stentufft motstånd och får inte glömmas.

Övrig info: Amerikans vagn på 10 Unique Juni som blir helt bortglömd efter plumpen senast.

V75-2

Tipsetta: 8 Don Fanucci Zet var oerhört tapper som knappt slagen i finalen av Kungapokalen. Han fick lägga ett par speeder under loppets gång och föll verkligen med flaggan i topp och det var först i de sista steget som Aetos Kronos gick förbi. Motståndet håller bra klass, men det är inte alls samma höga kaliber som senast. Trots spåret är Don Fanucci Zet en sannolik vinnare

Motbud: 6 Gardner Shaw är en annan fyraåring under stark utveckling. Han har vunnit årets båda lopp och var inte tom i mål efter tidig ledning senast. Barfota bak i dag,

Övrig info: Jänkarvagn och barfota runt om på skrällen 5 Big Shot.

V75-3

Tipsetta: Få hästar har lika hög kapacitet som 6 Very Kronos. Prestationen i Örebro var makalös då han avslutade sista rundan utvändigt 7 Religious efter 1.10 i obesvärad stil. Very Kronos gynnas av att det är publikfritt på Solvalla och mindre liv på huvudstadsbanan. Erik Adielsson är mest intresserad av felfri avgång och merparten av konkurrenterna är intresserade av hans rygg. Very Kronos tävlar mot sig själv.

Motbud: 1 Island Life har haft form länge och siktet är inställt på att hålla upp innerspåret. Om Per Lennartsson lyckas med det blir det framskjuten placering.

Övrig info: 2 Prosperous kommer att köras offensivt och 11 Vincero Gar maxas i utrustningen och balansen.

V75-4

Tipsetta: 10 Karamel Hill har utvecklats mycket positivt och vann med både tussarna och det norska huvudlaget kvar senast. Hon är stabil, startsnabb och lättplacerad och har god chans att ta ännu en seger.

Motbud: 14 Indra´s Secret är mycket stark och tål att sätta upp tempot. Hon är allra bäst när hon är med i främre träffen direkt och det kan skilja flera längder mellan henne och 10 Karamel Hill efter en bit.

Övrig info: Söker man skrällar så är 2 Infinite Knight (får en bra resa) och 7 Worth a Lot (uppåtform) två roliga bud.

V75-5

Tipsetta: 5 Armour As har inte riktigt haft marginalerna med sig på sistone. Senast gjorde han kanske sitt bästa lopp i karriären, då han fick ge sig 100 meter före mål mot fantomhästen Ecurie D. Han laddas vad som går och borde kunna hålla ut värsta hotet 6 Van Gogh Z.S. inledningsvis.

Motbud: 6 Van Gogh Z.S. dundrade till ledningen på Jägersro och hästen accelererade snabbt efter 100 meter när Robert Bergh ”tryckte på gaspedalen”. Det blev seger även i Umeå men han hade nog fått sett sig slagen av 12 Strong Heartbeat om inte den sistnämnde felat när attacken sattes in.

Övrig info: Massvis av ändringar på 1 Master Blaster!

V75-6

Tipsetta: 1 Seismic Wave var rejält förberedd inför sin comeback och vann säkert och på bra vis. Han har sällan trycks av från början men visat upp bra startsnabbhet då gånger man testat. Från det här spåret lär Örjan Kihlström ladda för spets och Seismic Wave är hästen att besegra.

Motbud: 6 Vikens High Yield radar upp vinsterna på V75 och vann genrepet mycket enkelt. Han är stark och rejäl, men har även visat upp mördande speed.

Övrig info: Barfota runt om på 3 Nero Maximus kan vara intressant. Plussnack på 12 Zap di Girifalco.

V75-7

Tipsetta: 15 Moni Viking imponerade stort vid segern på Åby. Trots att han tappade lite mark efter 150 meter och var ute i vida spår flög han fram sista halvvarvet. Att springa 1.12,4 på det viset över tre varv är oerhört imponerande. Rundar allt igen?

Motbud: Timo Nurmos duo 7 Vaduz Wise As och 10 Viking Brodde måste man räknas tidigt om man garderar loppet.

Övrig info: Intressant med barfota runt om på 3 Tengil Face och 4 Atik D.L.