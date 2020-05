Omgången i korthet SPIKARNA 7 Vikens High Yield har varit mycket övertygande under våren. Segerchansen är god trots risk för dödens i V75-1. 5 Expensive är en jättefin häst under stark utveckling. Spikas i V75-7. SKRÄLLARNA 11 Lyx Håleryd är van helt annat motstånd och är ett tidigt bud i V75-2. 11 Doctor Doxey Zens kan massor. Han är snabb från start och om det blir ledningen i V75-5 säljer han sig dyrt. HETASTE SNACKISARNA Förutom kuskförstärkningen på 12 Pyrmo (avd 4) åker skorna av för första gången på länge. Första starten med amerikansk vagn på 7 Staro Leonardo (avd 5). Första barfota runt om första rycktussar på 3 Nordby Elde i V75-4. Visa mer Visa mindre

V75-1

Tipsettan:

7 Vikens High Yield har levererat i varenda start i år. Fyra vinster av fem möjliga i tuff konkurrens är starka papper. Han har vunnit över kort, medel och lång distans. Han har tidigt suttit i spets och gått undan i säker stil. Ledningen är inget måste för att han ska vinna i dag, men om Vikens High Yield sitter i spets blir han svårslagen.

Motbud:

5 Golden News avslutade vasst senast och var nära Ivory Di Quattro. Han är knappast sämre med loppet i kroppen.

6 Falcon Am spurtade sylvasst i årsdebuten. Därefter har det blivit tre raka triumfer. Falcon Am är mycket startsnabb och klar spetsfavorit. Om man garderar favoriten är Falcon Am ett givet alternativ.

Övrig info: Vanlig vagn på formstarke 1 Concrete Dee. 2 Mr Clayton J.R. utrustas med norskt huvudlag. Öppet huvudlag (brukar tävla med helstängt) på 6 Falcon Am.

Spetsbud: 6 Falcon Am.

V75-2

Tipsettan:

12 Argbiggan fick chansen alldeles för sent i Örebro men levererade ett snabbt upplopp och gick i mål med tussarna oryckta. Hon har vunnit över lång distans och tippas i öppet lopp.

Motbud:

1 Frozen Queen kan knappast vara med från början, men distansen är den rätta och Victor Rosleff är vass kusk. Hon kan absolut vinna, men är sårbar som favorit.

9 Dusktodawn Sisu galopperade med sparade krafter i sista sväng senast. När senast avslutade hon snabbt över upploppet - 1.11,5 sista tusen. Det blir norskt huvudlag istället för helstängt!

11 Lyx Håleryd är mycket effektiv när speeden får sparas fram till upploppet.

Övrig info: Formstarka och startsnabba 4 And Stitch körs i vanlig vagn. Eventuellt tävlar 13 Jasmin Band utan skor.

Spetsbud: 4 And Stitch.

V75-3

Tipsettan:

11 Mas Capacity vann trots galopp senast. I starten före flög han fram över upploppet och 1.11,7 sista rundan kryddat med 1.09,4 sista 600 i vida spår är starkt! På de åtta senaste starterna har han bara gått felfritt två gånger. Vinn-eller-försvinn?

Motbud:

3 In Love Boko trodde jag mycket på senast men han var klart sämre än tidigare. Han fungerade inte utan skor och man återgår till den gamla balansen och vagnen. Är han som vid segrarna är In Love Boko med och kämpar om segern

9 Key West Snapper värmde bra senast men var klen i loppet. Han behövde kanske den genomköraren och löper han upp till sitt kunnande har han mycket inombords. Key West Snapper lättas i balansen och ska med vid större gardering.

Övrig info:

Eventuellt skygglappar på 4 Merrit. Debut i amerikansk för 5 Ferrie De Fael.

Spetsbud: 1 In Royalty Boko.

V75-4

Tipsettan:

10 Gott Klirr var långt före 9 Spang Viktor när denne galopperade 400 meter från mål i Östersund i början av april. Han var fyra senast och kusken menade att han varit längre fram om han inte tagit upp Gott Klirr i sväng senast. Formen är god och han ska räknas med segerchans.

Motbud:

4 S.T.C.C. Faksen gick äntligen felfritt senast och vann på bra tid. Om han håller sig i trav är han med på målfotot.

9 Spang Viktor hade uppvisning i Boden och var helt ensam på målfotot. Formen är på topp och han avslutade sista 800 efter strax över 1.20. Givet segerbud.

Övrig info: 7 Norrbo Odin är kapabel men svår. Om han sköter sig är han med på målfotot.

Spetsbud: 4 S.T.C.C. Faksen om han går felfritt.

V75-5

Tipsettan:

2 Viking Brodde har inte startat sedan november och formen är förstås svårbedömd. Timo Nurmos är fenomenal på att ”ställa i ordning” och låter nöjd med Viking Brodde inför comebacken

Motbud:

1 Doctor Doxey Zenz är beroende av fäste. Han brukar trivas i Gävle och de gånger han fungerar håller han mycket hög kvalitet. Två procent!

6 Valley Brodde är obesegrad felfri i Daniel Redéns regi. Han har gjort allt rätt i år men segerchansen är lika stor som han är spelad till (44 procent).

8 From The Mine utvecklades mycket i fjol och vann finalen i både brons och silver. Han kommer från seger på bra vis och är ett segerbud.

Övrig info: Första ”bike” på 7 Staro Leonardo

Spetsbud: 1 Doctor Doxey Zenz försöker hålla 4 Smevikens Cruiser i från sig inledningsvis och om Mathias Anderssons lyckas med det är Doctor Doxey Zenz med i striden.

V75-6

Tipsettan:

4 Racing Mange har svarat för starka insatser även om det inte syns i raden. Han kördes försiktigt i årsdebuten men avslutade rappt. Därefter har han spurtat sylvasst från svåra lägen. Racing Mange fick äntligen ett bra läge och kan öppna riktigt snabbt. Det blir dock svårt att ta en längd på 2 Billie De Montfort, men Racing Mange kan även vinna från andra positioner.

Motbud:

2 Billie De Montfort har avslutat bra från tredje par invändigt i de två senaste starterna. Hon är spetsfavorit och ”järnladyn” loppet länge.

3 Baron Gift är underskattad. Han var inte tom i mål bakom bland andra Sorbet, Elian Web och Milliondollarrhyme i Romme. Baron Gift hanterat tung bana bra.

Övrig info: 9 Rose Run Sydney var för pigg i ledningen senast. Lugnare bakifrån?

Spetsbud: Tänk på att det är 1 609 meter och det gynnar 1 Conrads Rödluva och 2 Billie De Montfort.

V75-7

Tipsettan:

5 Expensive tappade från start i årsdebuten men avslutade sista 1 400 efter 1.11,1. Näst senast var han ute mot Aetos Kronos, Green Manalishi och Upset Face. Expensive vann på mycket övertygande vis senast och är med snabba kliv på väg genom klasserna. Från spår fem borde han kunna öppna hyggligt och får han ett vettigt läge blir han svårstoppad i spurten. Spikas på V75.

Motbud:

2 Arabesque är rätt sort. Han är rätt kvick från början och vann enkelt från ledningen senast. Arabesque lättas förmodligen i balansen och bakskorna åker nog av. Eventuellt blir det barfota runt om.

Övrig info: 1 Global Agency öppnade klart godkänt från innern senast och fick inte chansen till slut. Rycktussar i dag. Vid gardering.

Helstängt istället för blinkers på 10 Mellby Hurricane.

Spetsbud: 2 Arabesque.