UPPSNACK INFÖR V75 MED ESKIL HELLBERG

OMGÅNGEN I KORTHET

SPIKFÖRSLAG

V75-1: 1 Mellby Granat.

V75-5: 6 Seismic Wave.

SKRÄLLBUD

V75-3: 4 Mel Odin.

V75-7: 2 Balotelli Crown.

HETA ÄNDRINGAR

V75-1: Skor på 8 Swagger.



SYSTEMFÖRSLAGEN

Lilla systemet 144 rader/72 kronor

V75-1: 1 Mellby Granat (8, 12).

V75-2: 1, 2, 10 (8, 12).

V75-3: 4, 5 (1, 7).

V75-4: 1, 4, 10, 12 (7, 8).

V75-5: 6 Seismic Wave (2, 11).

V75-6: 13 Very Kronos (12, 1).

V75-7: 1, 2, 5, 6, 7, 11 (9, 10)

Stora systemet 2 016 rader/1 008 kronor

V75-1: 1 Mellby Granat (8, 12).

V75-2: 1, 2, 6, 8, 10, 11, 12 (5, 7).

V75-3: 4, 5 (1, 7)

V75-4: 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12 (15, 13).

V75-5: 6 Seismic Wave (2, 11).

V75-6: 1, 12, 13 (2, 5).

V75-7: 1, 2, 5, 6, 7, 11 (9, 10)

OMGÅNGEN LOPP FÖR LOPP

V75-1

Tipsetta: 1 Mellby Granat kördes offensivt senast och testade rejält för ledningen efter ett 500 meter. Han orkade inte till slut efter ett inledande varv efter 1.11, men höll starktmed tanke på inledningen i ett lopp över 2640 meter. I starten före flög han fram över upploppet i Solänget och formen är på topp.För mig är han en tänkbar spik.

Motbud: 8 Swagger har övertygat på sistone och duger absolut i klassen. Det är risk att han blir fast/hamnar illa till från det här läget och han kommer att tävla med skorna på (barfota runt om i de två senaste loppen) = minus. 12 Västerbo Pokerface är en bra häst och harkommer garanterat att klättra i klasserna om han får vara frisk framöver. Det mesta blev fel senast och formen är bra.

V75-2

Tipsetta: Det är galopprisk från start på 1 One Kind Of Art eftersom han är ivrig, men om han klarar startmomentet är spets- och vinstchansen god. Det har antingen blivit galopp eller seger med Oskar J Andersson i vagnen (tre vinster på sex försök).

Motbud: 2 Shut Up And Dance såg segerfarlig ut genom slutsvängen i samma lopp som One Kind Of Art gjorde bort sig i senast, men blev utkontrad av Bridge Jumper. Shut Up And Dance har utvecklats positivt och den långa distansen är en fördel. Spelarna har inte alltid rätt, men att han stod i 22 gånger jämfört med One Kind Of Art (2,72) är ändå en indikation när de mötes på Hagmyren. 10 Leave Your Sox On stoltserar med fem raka segrar och var rejäl vid segern från utvändigt ledaren senast efter hård öppning i Umeå.”Han har varit otroligt fin på slutet och jag är inte överraskad över utvecklingen. Han kastrerades i fjol och behöver lite tid på sig helt enkelt. Näst senast svarade han otroligt bra då vi körde med rycktussar för första gången och senast behöver vi inte använda dom. Han är allround och tre varv är inga som helst bekymmer. Jag måste vara optimistisk på förhand”, säger Petri Salmela. Jätterysaren i loppet är 12 Joyness. Hon har formen på topp!

V75-3

Tipsetta: 4 Mel Odin är mycket startsnabb och även om 1 Philip Ess kan flytta på sig inledningsvis bedömer jag att spetschansen är mycket stor för Mel Odin. Micael Melanderhar meddelat att han vill köra i ledningen och att han är i Skellefteå för att tävla.”Jag provar från början och är i Skellefteå föratt vinna. Kommer vi till ledningen har jag gärna 5 Tangen Haap på utsidan. Mel Odin fungerade bra i den amerikanska vagnen senast även om han var lite väl laddad. Det blir samma utrustning som senast och Mel Odin känns fräsch och fin efter loppet och jag tycker att den korta distansen är en fördel, säger Micael Melander.

Motbud: 5 Tangen Haap vann comebacken i fin stil och är knappast sämre med en genomkörare innanför västen. Han lär få göra jobbet och kan absolut vinna utvändigt ledaren men är överspelad med sina 60 procent.Det är en bit ned till tredjehästen. Mats E Djuse varnar lite för 7 Bellfaks.

V75-4

Tipsetta: 10 Qeen Roc har gjort bra insatser en längre tid och står på tur för seger. Eftersomdet bara är fyra hästar på startvolten och inget springband är det lättare att få bra position från springspår. Qeen Roc är vass på speed och är ett givet segerbud.

Motbud: 1 Brida kliver i väg oerhört raskt den första biten och Ove A Lindqvist har meddelat av att han är intresserad av att köra i ledningen. Med endast fyra hästar på startvolten är Brida klar spetsfavorit. 4 Mellby Hope öppnade bra från spår två senast och är nog den enda som kan utmana om ledningen initialt. Skorna åker av på 7 Elsa Mearas och formenär bra. Hon vinner dock inte särskilt ofta men ska räknas eftersom loppet håller rätt låg klass. Hanna Olofsson har en trio med i loppet och tror mest på 8 La Norna. Hon var tunt jobbad inför senaste loppet och ska vara bättre nu. Hon tävlar utan skor och åker med på lappen till låg procent.

V75-5

Tipsetta: Efter tre raka och imponerande segrar, bland annat i Bronsdivisionens final under Elitloppshelgen, spelades Seismic Wave till favorit i jubileumspokalen. Det saknades lite i honom eftersom han haft problem med blodvärdena under sommaren. De är bra nu och Seismic Wave är normalt sett överlägsen och är omgångens mest sannolika vinnare.

Motbud: Andrahästen i loppet är 2 Macelleria, som gick sylvasst efter startgalopp på Jägersro. I helgen hamnade han bakom en iskall rygg. Robert Berghs häst har bra chansatt vara bland de tre främsta.

V75-6

Tipsetta: 13 Very Kronos har mycket inombords men har flera gånger gjort bort sig med galopp. Han känns mer stabil än tidigare men går inte att lita på. Very Kronos är stökig i volten och Erik Adielsson kommer koncentrera sig på att få i väg honom felfritt och Very Kronos kommer att hamna sist. Motståndet är lämpligt och segerchansen ärnärmare 60 procent i min bok och därmed är min uppfattning att segerchansen är större än vad han är spelad till på V75. Går han i väg felfritt kan Erik Adielsson nog köra som han vill. Motståndet är med få undantag väldigt ljummet. Very Kronos tävlar eventuellt med skor på hovarna.

Motbud: 1 Enriko Ha har flera gånger öppnat snabbt och raketstartade från innerspåret på Eskilstuna 15 juli. Han är kanske som mest effektiv med lopp på rulle och det finns openstretch i Skellefteå. Huvudscenariot är ändå att Björn Goop provar i ledningen.

V75-7

Tipsetta: Eftersom jag tror att 6 Cargo Door kommer till ledningen är han min tipsetta. Han har bra facit från ledningen och är intressant till 20 procent. Formen är på topp och senast både öppnade och avslutade Cargo Door raketsnabbt när han bland annat besegrade Strong Heartbeat.

Motbud: Mats E Djuse kör i sex av de sju avdelningarna och tror mest på 1 Rossi Palema i avslutningen. ”Han är snabb från början men behöver inte ledningen för att vinna loppet. Senast satt han fast med gott om sparat och kändes fin”, säger Mats E Djuse. Det är galopprisk från start för 2 Balotelli Crown men får Susanne H Osterling i väg honom felfritt har han form för att ta framskjuten placering.