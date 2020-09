SPIKARNA

14 Unique Juni, V75-2

Har ett lopp i kroppen efter uppehåll, går ner mycket i klass och startar med god segerchans trots tilläggen. Ställningsspik i ett lopp som annars kräver några streck.

4 Spikfaks, V75-4

Toppchans bara Björn Steinseth lyckas ta sig ut i andraspår.

6 Vagabond Bi, V75-7

Bra form och lämpligt motstånd i avslutningen.

SKRÄLLARNA

7 Iceland Falls, V75-1

Befinner sig i sitt livs form. Snabb ut och bra läge i volten.

2 Bo Diddley, V75-3

Är snabb iväg, har ett perfekt läge och laddas från start. Skrällbud som kommer att få en fin resa i främre träffen. Stängt huvudlag och ny kusk nu.

HETASTE SNACKISARNA

V75-1: Favoriten 2 Naheed ska tävla med rycktussar för första gången.

V75-2: Storskrällen 3 Lotusathena ska tävla barfota runt om för andra gången i livet. Positiva tongångar från Oskar J Andersson.

V75-3: Favoriten 7 One Kind Of Art har galopperat i sju av sina tolv gjorda starter.

V75-4: Björn Steinseth tror att hans storfavorit 4 Spikfaks bara vinner om de lyckas att sig ut från innerspåret.

V75-5: Finske gästen 2 Valiant Dream brukar vara väl förberedd när han gästar Sverige (tre segrar och en andraplats efter sju starter i Sverige).

V75-6: 2 Antonio Tabac har tagit två segrar efter tre starter på Hagmyren. Siktas mot spets, men kan få svårt att hålla ut 6 Missle Hill.

V75-7: 3 Electrical Storm ska tävla i jänkarvagn. 11 Ribaude ska tävla barfota runt om vilket är ett stort plus. Bakspåret försvårar dock.

V75-1

Tipsettan: 2 Naheed har segrat med krafter kvar i de två senaste loppen. Det låter rejält påställt kring hästen och nu blir det rycktussar för första gången.

Motbudet: 5 Västerbo Pokerface har imponerat i två raka segrar efter uppehåll. Klarar att göra jobb själv och räknas tidigt trots snävt spår i volten.

Övrig info: 12 Galileo Am har en vass avslutning och har varit ute mot hårt motstånd.

V75-2

Tipsettan: 14 Unique Juni är bästa hästen i fältet och har nu ett lopp i kroppen efter uppehåll. Går ner mycket i klass och startar med god segerchans trots tilläggen. Ställningsspik i ett lopp som annars kräver några streck.

Motbudet: 1 B.W.T.Devil laddas mot spets och kan leda länge. Superform.

Övrig info: Storskrällen 3 Lotusathena ska tävla barfota runt om för andra gången i livet. Positiva tongångar från Oskar J Andersson.

V75-3

Tipsettan: 3 Bridge Jumper är loppets mest troliga spetsbud och får tipsnicken därför. Kommer från två raka spetssegrar.

Motbudet: 7 One Kind Of Art är mycket kapabel men osäker. Riskerar att få ett tungt lopp från sitt sjundespår, men räknas ändå tidigt.

Övrig info: Det kryllar av skrällbud i loppet och både 2 Bo Diddley (får bra resa) och 6 Shut Up And Dance har tillräckligt med fartresurser för att korsa mållinjen först.

V75-4

Tipsettan: 4 Spikfaks har övertygat gång på gång. Tränaren Björn Steinseth tror själv att hästen bara vinner bara de inte blir fast på innerspår. Bra segerchans.

Motbudet: 6 Nordby Elde gör ständigt bra insatser. Kan få en bra start från lämpligt utgångsläge.

Övrig info: 12 S.T.C.C.Faksen har nu ett lopp i kroppen och är tidig vid gardering.

V75-5

Tipsettan: 6 Anything For You står på tur för seger efter två starka andraplatser på svensk mark. Form!

Motbudet: 2 Valiant Dream kommer alltid väl förberedd till Sverige och bör ta hand om ledningen.

Övrig info: 12 Pleasure For Cash har enorm kapacitet, men utgångsläget blir tufft att segra från.

V75-6

Tipsettan: 6 Missle Hill flög fram över upploppet i segern i Jubileumspokalen senast. Hästen att slå om han når spets.

Motbudet: 3 Milligan's School kommer från överlägsen seger i Sundsvall Open Trot. Klarar att göra jobb och är given på kupongen.

Övrig info: 2 Antonio Tabac har tagit två segrar efter tre starter på Hagmyren. Siktas mot spets, men kan få svårt att hålla ut 6 Missle Hill.

V75-7

Tipsettan: 6 Vagabond Bi gör bra insatser varje gång och möter lämpligt motstånd. En eller många över loppet.

Motbudet: 4 Heading Reference har ett perfekt läge för första gången på väldigt länge. Laddas mot ledningen. Barfota bak nu.

Övrig info: 11 Ribaude ska tävla barfota runt om vilket är ett stort plus. Bakspåret försvårar dock.