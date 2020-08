SPIKAR

2 Borups Tornado (V75-2) verkar travsäker, har toppform och trivs på distansen. Mycket talar för att det blir favoritseger i lägsta klassen.

6 Jackpot Tooma (V75-5) garderas av många, men jag tror att han sköter sig och då bör han ha toppchans att förlänga sin segerrad.

10 Pleasure for Cash (V75-6) räds inte motståndet. Son jag ser det är det enbart galopp eller störning som ska kunna stoppa honom från att vinna igen.

SKRÄLLBUD

5 Sir Henry P.Hill (V75-1) maxas i utrustningen och har han en bra dag är han definitivt inte golvad och kan vara ett fynd till under tio procent.

11 Jalna Boko (V75-2) kan vara ett roligt strejk om man väljer att gardera favoriten Borups Tornado. Jalna Boko har visat toppform vid andraplatserna och verkar allround.

1 Granetta (V75-3) satt ju fast i SM-loppet förra året och såg ut att ha mycket krafter sparade. Av de senaste loppen att döma är hon i toppform i år igen. Mycket bortglömd enligt mig!

SYSTEMFÖRSLAG 1 120 rader/560 kr

V75-1: 1-3-4-5 (8-10)

V75-2: 1-2-3-4-9-10-11 (7-6)

V75-3: 1-2-6-9-11 (5-12)

V75-4: 2-9 (7-5)

V75-5: 5 Jackpot Tooma (3-8)

V75-6: 10 Pleasure for Cash (7-4)

V75-7: 1-3-7-8 (10-5)

V75-1

MIN VINNARE: 4 Coogan får tipset. Insatsen senast skvallrade om att formen är tillbaka. Men då det finns risk för dödens vill jag gärna gardera den här favoriten.

MOTBUD: 1 Raja Ribb har formen är på topp för dagen. Han kan öppna bra om han sköter sig och därmed häxa för Coogan. Tidigt streck på form och läge.

ÖVRIG INFO: 5 Sir Henry P.Hll är en spännande outsider sm kan mycket i sina bästa stunder. Barfota runt om och jänkarvagn anmält!

V75-2

MIN VINNARE: 2 Borups Tornado har vunnit sina senaste lopp över lång distans och det var positiva tongångar i veckans intervju inför loppet. Spåret ska inte vara något problem enligt Jasmine Ising. Stark tipsetta!

MOTBUD: 10 Gloria Victis avslutade 1.11 sista 800 senast och var rejäl. Tränaren var ändå inte helt nöjd och tror att han ska kunna ännu bättre i dag. Klart spelvärd vid gardering.

ÖVRIG INFO: Vanlig vagn nu på duon 4 Junior Band och 6 Atlas Kronos. En rysare kan 11 Jalna Boko vara. Toppform enligt tränaren och galoppen senast skyller man på underlaget. 3 Shut Up and Dance vann på en ”glädjetid” senast i ett överpacat lopp.

V75-3

MIN VINNARE: 11 Mel Odin är matchad för det här loppet och ändringarna med första jänkarvagn och första med Örjan Kihlström får det att vattnas i munnen på mig.

MOTBUD: Gunnar Melanders 2 Månlykke A.M. är med stormsteg på väg att växa in i eliten och med tanke på läget bör han räknas då han är min spetsfavorit.

ÖVRIG INFO: Fjolårsvinnaren 6 Björs Frej har blivit bättre på att öppna och ska ha toppform enligt tränaren. Rysaren är 1 Granetta som satt fast med krafter kvar i detta lopp i fjol. Fyra procent!

V75-4

MIN VINNARE: 2 Lipstick Tooma hat varit fullständigt överlägsen i de senaste starterna. Spår två ska inte vara något bekymmer och det borde en riktigt bra chans igen., Körs av en av fältets bästa kuskar dessutom.

MOTBUD: 9 Activated har inte haft samma framgångar som i fjol. Men enligt rapporter ska hon ha tränat väldigt bra i veckan och stallformen är nog lite på gång, Mycket spurtstark om det klaffar.

ÖVRIG INFO: Kapable 5 Whelk klev iväg utan bekymmer från spåret senast. 7 Argbiggan körs i ledningen om hon kommer dit enligt tränaren Rickard Svanstedt.

V75-5

MIN VINNARE: 5 Jackpot Tooma har tre raka segrar i Daniel Redéns regi och har överkapacitet för klassen. På minuskontot finns att han inte är helt stabil på benen. Ändå given.

MOTBUD: 3 Manuzio Hanover var tvåa på en 1.12-tid senast och nu maxar man med jänkarvagn och barfota runt om. Måste med om man inte spikar favoriten.

ÖVRIG INFO: 8 Helios di Quattro är anmäld barfota bak och med en amerikansk vagn. Den form han visat ska bära en bit. Skor runt om på 6 Pine Muscles är troligen ett minus.

V75-6

MIN VINNARE: Bakspår och kort distans spelar ingen roll. Jag kan inte tippa emot 10 Pleasure for Cash efter uppvisningen senast. Utan felsteg tror jag att segerraden förlängs.

MOTBUD: 7 Merritt är nedstruken ett spår och när han tävlar på topp har han visat hög V75-klass. Att tävla på hemmaplan borde också vara en fördel.

ÖVRIG INFO: Jänkarvagn och barfota runt om gillas av spelarna. Kvartetten 1 Andre Agassi, 2 Major Vici, 6 Special Major och 11 Zinco Jet är anmäld på det sätter. 8 Anything For You var tvåa med skor i lördags men nu rycker man dessa.

V75-7

MIN VINNARE: 1 Milligan’s School har ett gynnsamt läge och jag är inte helt främmande för att han kan hålla upp ledningen. Han kan dock vinna från rygg ledaren också.

MOTBUD: 7 Moni Viking har svarat för några ruskigt starka prestationer på V75. Även om inte Björn Goop kör den här gången kan han visa sig starkast igen.

ÖVRIG INFO: Skor bak på 5 Rajesh Face och jänkarvagn på 6 Vagabond Bi är det enda som lyser rött. Spetsstriden mellan 1 Milligan’s School och 3 Sorbet kan bli avgörande.