Uppsnack inför V75 med SportExpressens expert

SPIKARNA

5 Milliondollarrhyme (avd 3) tycker jag har en straffspark. Han är snabb ut men ska kunna lösa uppgiften på flera olika sätt som jag ser det.

10 Cyber Lane (avd 6) brukar aldrig galoppera och lång distans har gått bra förut. Även om J.J.Stitch har form borde han inte kunna stå emot.

SKRÄLLBUDEN

10 Born Winner (avd 1) tycker jag är alldeles för lite streckad. Han gjorde ett bra lopp i skymundan senast och mötte tuffare motstånd då. Klarar distansen med bravur.

12 Stumne Fyr (avd 4) har mött tufft motstånd i Norge och gjort bra lopp varje gång. Med minsta klaff under vägen kan jag se honom vinna loppet.

12 Kick The Dust Ås (avd 7) låter Johan Untersteiner väldigt nöjd med och efter tre strykningar är inte spåret lika illa. Fyra procent på honom är i underkant.

HETA ÄNDRINGAR

V75-1: Man kommer att testa barfota runt om på 2 Sourire Frö och 11 The World is Mine. Och barfota fram på 5 Digital Eye har varit ett plus tidigare.

V75-2: Bara barfota bak denna gång på 2 Van Gogh Z.S. kan vara ett minus. Däremot blir det barfota runt om på 7 Eddy West vilket brukar vara en fördel. Det kan bli jänkarvagn på 9 Viking Brodde.

V75-3: 9 Snowstorm Hanover känns spännande. Stall Redén har meddelat att det blir barfota runt om, jänkarvagn och norskt huvudlag, vilket är samtliga är nytt.

V75-4: Barfota runt om på skrällarna 9 Höns Blesa och 10 Rutbo Roffe. 13 Lukas Rauen ska tävla med skor istället för barfota, troligen ett minus.

V75-5: Första rycktussar på 1 Condior och jänkarvagn på 3 Axel Wind är det som känns hetast.

V75-6: Inte mycket nytt. Man byter till ett norskt huvudlag på 9 Missle Hill.

V75-7: Barfota bak på 1 Tale of Jacks och barfota runt om på 9 Matadoren Eme. Även 4 Axel Ruda kommer att tävla med lättare balans än senast, vad är ännu oklart.

SYSTEMFÖRSLAGET

V75-1: 1-2-5-6-9-10

V75-2: 7-8-9

V75-3: 5 Milliondollarrhyme

V75-4: 1-6-7-12-14

V75-5: 1-3-4

V75-6: 10 Cyber Lane

V75-7: 2-4-11-12

1 080 rader/540 kr