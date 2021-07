Uppsnack inför V75 med SportExpressens expert

Spikarna

10 Admiral As (V75-1) – Har högre kapacitet än någon annan i loppet och Örjan Kihlström tror det är sin bästa vinstchans. Jag hamrar i spiken direkt i inledningen!

4 Mellby Jinx (V75-7) – Svante Båth-tränat i E3-final? Ja tack. Hästen har haft luriga lägen och var inte toppad i försöket. Nu ska han gå framåt, testas barfota bak och med rycktussar, samt har ett fint fjärdespår.

Låset

1 Click Bait och 10 Handsome Brad (V75-3) – Inte det sexigaste låset med två spelade hästar, men Click Bait har bra chans på ledningen och verkar ha toppform. Hade det varit kort distans hade spiken varit klar, men över medeldistans vill jag också ha med Handsome Brad som var överlägsen i ett Gulddivisionslopp på Mantorp senast.

Skrällarna

3 Zenato (V75-2) - Carl Johan Jepson i sulkyn har en spännande uppgift framför sig. Senast vann ekipaget på fint sätt på Åmål, och näst senast på Gävle sladdade hästen bakom klungan länge innan han bjöd på en jättespurt till ett tredjepris. Passas till låg procent här!

10 Good Vibes (V75-4) – Gick utvändigt om ledaren i försöket och höll bra. Nu rycker Per Nordström skorna och får anfalla bakifrån och kommer fälla många över upploppet.

6 Zap di Girifalco (V75-6) – Blev nedplockad av Born Unicorn senast. Men om han kommer till ledningen enklare denna gång kan han rinna iväg på Färjestads snabba och korta upplopp.

Hetaste snackisarna

V75-1: Spetsstriden är väldigt öppen här. Jag håller 3 Gooner som knapp spetsfavorit. Efter den första spetskörningen kommer 10 Admiral As och försöker överta, men är också nöjd med en lugn dödens.

V75-2: 1 Illfindmywayhome är kapabel men kan vara lite stökig. 2 Incredible Wine testas i amerikansk sulky och utan bakskor och är ett tidigt streck till 11-12 %.

V75-3: Mycket av snacket handlar om spår ett på Färjestad. Det är inte ultimat, men visst borde ändå pilsnabbe 1 Click Bait hålla upp, då det inte är några startkanoner utanför honom? Nästa snackis blir sedan om den amerikanskfödda hästen står distansen ut…

V75-4: Final i långa E3 för ston med dubbla prispengar, så nästan 2 miljoner i förstapris här. Många låter påställda och många gör förändringar. Det är första barfota runt om anmält på 5 Black Magic Eyes, 7 Impala Am, 8 Global Courtesy, 10 Good Vibes och 11 Global Countess.

V75-5: 5 Zorro Wind blir storfavorit och han har självklart bra chans. Skulle 3 One Kind of Art vara i fas i starten och komma till ledningen blir han dock inte lätt att jobba ner därifrån. Roliga skrällar hittar jag också i 8 Kate Baldwin som var fyra bakom Bepi Bi och Sister Sledge på 09,6 under Elitloppshelgen, och 10 Reven Dejavu som går i jänkarvagn för första gången.

V75-6: Ännu en storfavorit i 2 Born Unicorn. Var överlägsen senast, men värdet att gå emot är för högt, så jag kan inte låta bli. Det kan verka dumt på en snabb sommarbana, men jag vill ha med alla bakspårshästar. Kör lite för fort där framme, tack.

V75-7: E3-finalen för hingstar och valacker. Spetsstriden blir intressant, och spetsfavorit är kanske ändå 5 Felix Orlando. Han får tåskor på bakhovarna men det ska inte göra någon skillnad enligt tränare Per Nordström. 2 Donizetti testas i jänkarvagn och 4 Mellby Jinx går utan bakskor. Svante Båth kommer även rycka bakskorna på 7 Chipper Kronos och på 11 Cool Kronos åker alla skor av. Alla Båths hästar har även rycktussar för första gången.