Uppsnack inför V75 med SportExpressens expert

Spikarna:

5 Born Unicorn (V75-1) har gjort starka insatser i tuffa silverdivisioner hela sommaren. Senast galopperade han, men tränare Daniel Redén är säker på att det berodde på den amerikanska vagnen. Nu är det vanlig vagn igen. Till runt 30-35% kan sjuåringen vara ett singelstreck om man vill koppla grepp om omgången.

6 Erv Zet (V75-5) blir en superstor favorit. Allt ser dock upplagt ut för valacken på förhand. Han är startsnabb och kommer antagligen sitta i ledningen tidigt, och det finns på förhand ingen som ser ut att vilja sätta upp tempot utanför.

Skrällarna:

7 Sundbo Komet (V75-2) galopperade i ett montélopp senast med segern på gaffeln. Hästen har springspår och kan få ledningen eller rygg ledaren tidigt om han är framme före 8 Tekno Viking.

12 Namanga Bo (V75-4) kommer från Sybille Tinters stall och har de tre senaste loppen löpt två 10-tider (1640a). Hästen har mycket fina fartresurser och får hon bara loppet kan hon visa sig vara snabbast över upploppet.

5 Xanthis Coktail (V75-7) har vunnit tre av fem lopp i år. Senast kunde hästen ingenting, men efter loppet visade det sig att hästen var sjuk. Vill man ha en rolig skräll i avslutningen är detta hästen att strecka!

Hetaste snackisarna:

V75-1: Daniel Redén skyller 5 Born Unicorns galopp senast på vagnen och nu är det vanlig vagn igen. 2 Morotai Degato, 3 Vacqueyras och 4 Even’s Cool Boy gör upp om ledningen.

V75-2: 8 Tekno Viking blir stor favorit. Bra chans om han går felfritt.

V75-3: 7 av 8 hästar på framspår hoppas på täten. Det kan bli körning likt inget annat. Öppnar upp för någon på bakspår?

V75-4: Hinner 15 Digital Class fram från sina dubbla tillägg? 7 Rapunzel går barfota för första gången och är en trolig tidig ledare.

V75-5: Vem ska utmana 6 Erv Zet? Troligtvis tidig ledning och går barfota runt om denna gång. Procenten är visserligen där efter och det lockar att gardera.

V75-6: Ett superöppet lopp, och har man en idé kan det löna sig att gå på den här. 3 Trumpie går barfota runt om denna gång.

V75-7: Favoriterna är i olika stadier av sina klassresor. 2 One Kind of Art är 1.000 kronor från att vara i Klass 1 medan 3 The Bald Eagle är 45.000 kronor från Silverdivisionen.

Systemförslag 1440kr:

V75-1: 5 Born Unicorn (4, 2)

V75-2: 1, 3, 6, 7, 8, 10 (9, 5)

V75-3: 1, 5, 8, 9, 10 (7, 3)

V75-4: 7, 9, 12, 15 (13, 10)

V75-5: 6 Erv Zet (9, 4)

V75-6: 2, 3, 5, 9 (6, 4)

V75-7: 1, 2, 3, 5, 9, 10 (11, 7)