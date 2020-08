OMGÅNGEN I KORTHET SPIKARNA 14 Lipstick Tooma (V75-1) har varit mycket fin i ny regi och ska ha toppchans att runda alla. 3 Diamanten (V75-7) var fin från spets senast. God chans att komma dit igen och sedan svårpasserad. SKRÄLLARNA 5 Gomnes Hans T. (V75-4) är inte helt dum och skulle kunna skrälla om det blir tuff körning i loppet. 11 Everest Sisu (V75-6) är bra i ljusa stunder och har han en toppdag går ingen helt säker. HETASTE SNACKISARNA V75-2: 12 Don’t Be Weak provas barfota runt om. V75-3: Jänkarvagn på 1 Enriko Ha, 3 Slipper Runway och 4 Global Wizard. V75-6: 4 Indra’s Secret provar eventuellt helstängt huvudlag. PRELIMINÄRA SYSTEMET V75-1: 14 Lipstick Tooma. V75-2: 4, 12. V75-3: 3, 4, 5, 10. V75-4: 4, 5, 6, 11, 12. V75-5: 1, 2. V75-6: 4, 5, 6, 10, 11. V75-7: 3 Diamanten. 400 rader/200 kr. Visa mer Visa mindre

OMGÅNGEN LOPP FÖR LOPP

V75-1

Tipsettan: 14 Lipstick Tooma har gått jättebra, Örjan optimist och en toppchans.

Motbud: 6 Anna Mauds Lassie är snabb ut. Fin senast och värst emot.

Övrig info: 9 True Devotion barfota runt om.

V75-2:

Tipsettan: 12 Don't Be Weak är kapabel och lättas i balansen. Tänkbar spik.

Motbud: 4 Jalna Boko kanske kan komma till ledningen, passas.

Övrig info: 1 Brida nu maximal balans igen.

V75-3

Tipsettan: 5 Moses var jättefin senast och ska ha vettig chans från dödens.

Motbud: 3 Slipper Runway mot spets och nu en jänkarvagn.

Övrig info: 1 Enriko Ha provar amerikansk sulky.

V75-4

Tipsettan: 6 Bol Brage kanske kan forceras till spets tidigt, tippas.

Motbud: 11 Valle Hugo har fin fart och kan duga om det löser sig.

Övrig info: 15 Joel Klipp med lite lättare balans.

V75-5

Tipsettan: 2 Zap di Girifalco har en mycket passande uppgift, svårslagen.

Motbud: 1 High Glider bra rapporter på och fint spår, kul skräll.

Övrig info: 11 Voulez Vous anmäld barfota bak.

V75-6

Tipsettan: 5 Four Guys Dream borde klara spåret och är stark till slut.

Motbud: 6 Jackpot Vritjhout siktar på spets och ska räknas, men ej bike på.

Övrig info: 10 Anything For You reser med seger i sikte.

V75-7

Tipsettan: 3 Diamanten är snabb bakom bilen. Maximal balans och god chans.

Motbud: 4 Mindyourvalue W.F. är stark, trivs i dödens och med kusken.

Övrig info: 6 Rose Run Sydney troligen norskt huvudlag.