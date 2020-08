Favoriten Ramona Hill tog hem Hambletonian

Hambletonian på Meadowlands är en av årets stora höjdpunkter inom travvärlden.

I år stod det svenska hoppet till Nancy Takters Ready For Moni och Åke Svanstedts Back Of The Neck.

Men de hade ingen chans att rubba favoriten Ramona Hill med Andrew McCarthy i sulkyn.

– Både Ready For Moni och Back Of The Neck gjorde topplopp men de hade ingen chans mot stoet (Ramona Hill) den här gången. Det var hårt tempo hela vägen och alla hade lika mycket mjölksyra till slut, säger ATG Lives expert Björn ”Bernie” Norén.

Ramona Hill tränas av Tony Alagna, som tog sin första seger i Hambletonian, precis som kusken Andrew Mccarthy.

– Det är ett fantastiskt lopp. Adrenalinet när jag vann var helt otroligt och det kändes väldigt bra att vinna. Jag körde för att inte ge Ready For Moni en chans, säger Mccarthy.

Blågult på pallen

Trots att det inte blev nån blågul seger så är nog både Nancy Takter och Åke Svanstedt nöjda med sina hästar.

Ready For Moni tog andraplatsen bakom Ramona Hill medan Back Of The Neck knep tredjeplatsen.

– Det var ett tufft och snabbt lopp där Ramona Hill bara var bäst, så enkelt var det, säger experten Björn ”Bernie” Norén.

Senast en svensktränad häst vann Hambletonian Stakes var 2017 när Åke Svanstedt vann med Perfect Spirit.

