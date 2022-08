Seger i det finska storloppet Kymi Grand Prix, finaldeltagare i Elitloppet och totalt 5,4 miljoner kronor inkörda.

Nu har Joakim Lövgrens V75-profil Racing Mange gjort sin sista start, det berättar han i en intervju med Travronden.

– Vi har sett den här säsongen som en bonus. Han åkte på en hovbensfraktur i fjol och visste att han tävlade lite på lånad tid nu. Det är svårt att komma tillbaka som äldre häst efter uppehåll. Det är lättare när de äldre hästarna kan tävla på. Nu åkte han på en ny skada och då känner vi att det är dags att bryta. Det är dags för honom att byta karriär och gå in i aveln, säger Joakim Lövgren till facktidningen.

”Bokningarna har redan börjat komma in”

Utöver prestationerna på tävlingsbanan har Racing Mange, eller ”Magnus” som skötaren Matilda Lövgren kallar honom, genom karriären även haft en trogen supporterskara. Något som Joakim Lövgren tror kan vara en fördel när nioåringen nu går in i aveln.

– Bokningar har redan börjat komma in. Han har haft sin fan club genom karriären och den har växt under resans gång. Det har kommit förfrågningar om när han ska börja betäcka och vi kan bara hoppas på att han får några fina avkommor. Men det är en svår bransch att ge sig in i, säger han till Travronden.