Profilernas drag inför helgens V75-jackpot

Sandra Mårtensson

Bästa spiken

– 5 Atlas Kronos i V75-2 har galopperat bort en del pengar men var jättefin vid seger näst senast.

Bästa draget

– 2 Zap di Girifalco känns som ett bra spikförslag i V75-5. Det är två hästar som kan vinna loppet och Björn Goop har det fördelaktiga läget.

Stefan Hultman

Bästa spiken

– Jag tror en del på 3 Slipper Runway med Kaj Widell i V75-3. Det är smaskiga förutsättningar och han är en riktig frontrunner som älskar 1 600 meter. Jag tror han tar ledningen och då skulle jag inte bli förvånad om han springer strax under elva på distansen. Det är en spelvärd spik.

Bästa draget

– Jag vill ha med 6 Anna Mauds Lassie i V75-1. Jag tyckte hon såg så fin ut barfota senast. Hon kommer få ledningen och även om Redéns häst (favoriten 14 Liostick Tooma) har imponerat så är det många hästar att runda och det får inte hända alltför mycket. Jag tror 6 Anna Mauds Lassie kan rinna undan från ledningen.

Jennifer Tillman

Bästa spiken

– Det blir 14 Lipstick Tooma i V75-1. Hon är storfavorit men har överkapacitet för klassen och det känns som att hon kommer fortsätta vinna ett tag till.

Bästa draget

– 10 Anything For You i V75-6 gick bra senast och känns på gång. Går bra på distansen och intressant med Erik Adielsson i sulkyn.