Profilens nya succé – spelade in storvinst

Johan Sjöstrand är till vardags handbollsmålvakt i tyska MT Melsungen, och har otaliga landslagsmatcher på meritlistan.

Men det är inte handbollsstjärnan enda talang.

Genom åren har han spelat in flera storvinster på trav – och i helgen slog han till igen.

Sjöstrands V75-system på ATG Tillsammans drog totalt in 547 036 kronor och varje andelsköpare belönades med 68 379 kronor. Varje andel kostade 1 200 kronor.

– Det är roligt eftersom det bara är tio andelar. Det blir en rejäl ”sudd” när man väl får in den. Det är superkul, säger Johan Sjöstrand.

”Då tittar jag på kvällen”

Hur tänkte du runt systemet?

– Jag tyckte Burning Man hade en riktigt bra chans. Sen var jag inne på att man skulle fälla Zenzero Jet, jag tyckte han blev alldeles för stor favorit. Insatsen loppet innan var övervärderad. Han var ju också chanslös. Sedan var det låset i Guld med Velvet Gio och Gareth Boko… Det var där nycklarna låg.

Så sent som under uppesittarkvällen i fjol drog Johan Sjöstrand in 2,7 miljoner kronor till sina andelsköpare.

Den stora hemligheten bakom framgångarna? Titta otroligt mycket på trav.

– Jag är väldigt intresserad och har bra koll. Sedan känner jag ganska mycket folk i branschen och har ganska bra koll på hästar överlag. Det är nog grunden.

Hur många timmar lägger du per vecka?

– Oj… Det är många. Det är svårt att säga. Men jag ser typ alla lopp från Sundsvall och neråt. Om man inte kan se det live brukar jag titta på kvällen.

Egenägda hästen vann lopp innan V75

V75-vinsten var dessutom inte lördagens enda glädjeämne för Johan Sjöstrand. Innan det stora streckspelet drog i gång vann även hans delägda häst Vagabond Bi ett lopp med 100 000 kronor i förstapris.

En häst som tränas av David Persson.

– Vi köpte honom för nästan ett år sedan. David har gjort ett jättebra jobb. Han var hingst när vi köpte honom och var lite opolerad. Så vi valde att kastrera honom och efter det har det varit islossning. Han har varit bra varje gång de senaste loppen.

– Jag vill verkligen hylla tränaren. Han har gjort det grymt.

Vad är roligast? Vinna stort på V75 eller att en egenägd häst vinner lopp?

– Svår fråga… Det är lite samma känsla. Pulsen är densamma. Det är delat. Sedan beror det så klart på hur hög utdelningen är inför sista avdelningen.