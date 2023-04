Precis som vanligt är det totalt iskallt

Franska framgångar

Christoffer Eriksson hade en tyngre dag när V75 avgjordes på hemmaplan i lördags. Men filialen i Frankrike tog ingen notis av det och tuffar på riktigt bra. Self Explosive tog en andraplats på Enghien under lördagen och blev med det första svenskhästen med över miljonen inkört under 2023. Sedan på söndagen åkte Christoffer ner själv till Cordemais och styrde Hurricane River till andra raka segern.

Kung- och drottningskval

Åby hade pokalkval i fredags och kvaliteten på sporten kan man inte klaga på. Topphäst efter topphäst visade upp sig. På stosidan var Joviality smällfin i Sverige-debuten och vann enkelt sitt försök medan Riverdale Z. fortsätter vara obesegrad. Hos grabbarna vann årets treåring 2022, Bedazzled Sox, säkert och Tetrick Wania börjar se ut som den snackhästen han var som tvååring igen. Längtar redan till 6:e maj!

Ett bra spel

Men pokalkvalen bjöd väl inte in till någon spelmässigt fest. Åtta uttagningslopp gav oss åtta spelfavoriter som vinnare. V64-spelet gav 63 spänn och jackpot på både fyra och fem rätt. Precis som vanligt är det iskallt med spel i uttagningslopp. Och då får man komma ihåg att ibland är det bästa spelet att avstå!

Elitloppskollen #1

Go On Boy och Romain Derieux fick veckans rosa biljett efter andraplatsen i Prix de l’Atlantique på Enghien. Ytterligare en stark fransk invit som är vass över den korta häcken. Derieux har vunnit Elitloppet tidigare, med Dijon 2019, och vet vad som krävs på Solvalla sista helgen i maj. Elitloppsgeneral Malmrot går från klarhet till klarhet!

Elitloppskollen #2

Prix de l’Atlantique vanns för övrigt av redan Elitloppsklara Etonnant och Horsy Dream blev fyra. Tredjeplacerade Hohneck blir nästa häst in? Borde vara bra chans. Sen är det nog dags för den första Daniel Redén-hästen snart, efter att både Don Fanucci Zet och Hail Mary vunnit sina årsdebuter och Mister Hercules åkte över till Finland och tog hem Seinäjoki Race?