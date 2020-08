Persson lyckades göra det omöjliga

Att vinna ett stort lopp från spår tolv är i princip omöjligt i Sverige.

Hästarna är bättre förberedda och banorna är betydligt snabbare och mer skonsamma än för 25 år sedan.

Lägg dessutom till att betydligt fler hästar tävlar utan skor och med amerikansk vagn än tidigare.

Spåren blir allt mer värdefulla och våra hästar och vi som spelar förtjänar längre banor än tusen meter.

I dagens travsport är det för mycket från start-till-mål.

Visserligen var ovanligt få spetsvinnare i Romme i helgen (dubbeltrav fredag/lördag), men flera av våra travlopp är monotona att titta på.

Jag hoppas att flera av våra banor byggs om och att vi får längre upplopp än runt 200 meter.

Stefan Persson tog beslutet från att vara tränare till att bli catchdriver under fjolåret. Och är med marginal på väg mot sitt bästa år som kusk någonsin.

Fortsätter han i den här takten kommer han upp i över 100 segrar innan säsongen är över.

Han satte dit Jerry Riordans superskräll Globalizer i stonas uppgörelse av E3 efter en perfekt styrning.

Trots en resa utvändigt ledaren var Kim Pedersens Hennesy Am starkast i hingstarna och valackernas final. Han tog knappt men säkert ned ledande Vegan Face.

Flera av de betrodda hästarna No Doubt, Bombus Jet och Hell Bent For Am gjorde tyvärr bort sig med galopp.

Erik Adielsson litade på sin häst och segern belönades - precis som i finalen för stona - med 950 000 kronor.

Oskar J Andersson är en härlig ambassadör för travsporten och har vunnit flera V75-lopp som kusk.

Han tog ut tränarlicensen i fjol och första V75-triumfen som tränare kom på hemmabanan Romme.

Erik Adielsson körde (Oskar J var avstängd) Viscount till seger.

Stilen var inte 100-procentig men Viscount har härlig inställning till sitt jobb och var värd segern efter den urtappra insatsen som V75-trea i starten före.

Teamet runt hästen har gjort ett kanonjobb och Erik förtjänar högt betyg.

Han prickade starten perfekt och det blev avgörande för utgången. Om Björn Goop hållit upp ledningen med Arden Wise As hade det sannolikt blivit seger.

Fredrik B Larssons Milliondollarrhyme var en av tre Elitloppshästar i fältet.

Efter sju försök med en blygsam tredjeplacering i år som bäst vann Milliondollarrhyme Gulddivisionen enkelt efter ett lopp i rygg på ledaren.

Bakom vinnaren gjorde bland annat Chianti ett topplopp. Trots tidig galopp från start gick han i mål på spänstiga ben som fyra.

Sveriges enda milebana Tingsryd är värd för GS75-tävlingarna i dag söndag.

Loppen blir annorlunda körda över den 1 609 meter långa banan.

Och inom kort blir det ännu roligare att se tävlingarna i Tingsryd.

Det finns långt gångna planer på att göra om banan och ha ett upplopp över mustiga 300 meter.

Det kommer att resultera i härliga och spännande scenförändringar i finishen.

Och det är tveklöst framtiden att ha längre upplopp.

Jägersro är först ut och den nya banan beräknas vara klar 2023/2024 och upploppet blir nästan 300 meter långt.

Är det fler än jag som längtar till invigningen på Jägersro och Tingsryd?