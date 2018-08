Per Skoglunds nya succé: Drog in 1,7 miljoner kronor

Till vardags är han programledare för TV4:s travsändningar.

Vid sidan om det drar han in miljonvinster på trav.

Ungefär så har det sett ut för Per Skoglund den senaste tiden, som har haft stora framgångar på både V75- och V86-spelet.

Så sent som i juli drog han in 2,2 miljoner kronor till sin andelsköpare via ATG Tillsammans och i december förra året landade vinsten på 1,4 miljoner.

”Jag ser allt trav som sänds”

När onsdagens Derbyuttagningar avgjordes på Jägersro slog han till igen. Det efter att ha prickat in sju rätt på båda systemen han lämnade in via V75-klubbens ATG Tillsammans-sida.

Totala utdelningen: 1,7 miljoner kronor.

– Det känns otroligt bra att så många människor har blivit så glada igen, säger Per Skoglund.

Varje andel kostade 50 kronor och gav drygt 4 300 kronor tillbaka per köpare.

– Jag vill verkligen poängtera det. Det är en väldigt liten insats. Jag spelar för att vi ska kunna vinna mycket varje gång. Om det ger mycket ska vi ha chansen att vinna mycket pengar, säger han.

Har du alltid varit så här bra på att tippa?

– Skam vore väl om en av de personerna som ser mest trav i Sverige inte skulle kunna tippa. Skaffar man sig kunskap om V75 finns det ett stort skicklighetsmoment, även om det så klart är en del tur. Jag ska ärligt erkänna att jag ser i princip allt trav som sänds.

”Sådana hästar ska alltid garderas”

Systemet byggde han runt en spik på Maharaja-sonen Who's Who.

– Ända sedan han vann den där V75-finalen på Solvalla från utvändigt ledaren har jag tänkt att det skulle kunna vara Derbyvinnaren. Så jag spikade honom och sen började jag med att fylla i alla hästar jag ville ha med. Vilket blev exakt så att det gick att lämna in.

Att inte spika någon av Derbyfavoriterna Villiam och Very Kronos, som båda galopperade från start, var för Per Skoglund självklart.

– Jag tror jag hade mest garderingar i det loppet Villiam var favorit. Han var helt otrolig, kanske den bästa Kriterievinnaren vi har sett, men han har betäckt många ston och har inte haft en perfekt uppladdning. Sådana hästar ska man alltid gardera, säger han och fortsätter:

– Very Kronos är väl den hästen som jag tror är bäst i kullen. Men då ska han ut på långresa och hade ett spår ganska långt in. Det är problematiskt. Erik Adielsson gjorde allt rätt, men det gick inte ändå.

Bjuder på miljondrag till lördag

Dessutom har han ett råd till de som vill hitta skrällar på V75-spelet.

– Titta efter hästens kapacitet. Titta om hästen har kapacitet att vinna loppet. Den typen av hästar med låg spelprocent är heta objekt för mig. Sedan kanske jag inte alltid bryr mig om spåret eller senaste starten, säger han.

Har du någon skräll till lördagens superjackpot på Bergsåker?

– Den bästa skrällen som jag kan komma på nu är 1 Moni Viking i den tredje avdelningen. Den gick otroligt bra i Jubileumspokalen senast, den avslutningen var fenomenal. Nu är utgångsläget perfekt och Ulf Ohlsson kör.

Readly Express lär vara storfavorit i Sundsvall Open Trot – garderar du honom?

– Det kanske blir spik på honom, han har varit för bra…