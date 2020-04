Per Nilsson rattar in min bästa spik i dag

Dagens bästa

Per Nilsson rattar in min bästa spik i kväll. 15 Cuarto Käbb (V64-2, lopp 5) var mycket bra senast på Romme då han vann på nya rekordet 1.14,6/2 160 volt. Visst är det tillägg nu också men samtidigt är det väldigt ljummet motstånd. Utan allt för mycket krångel under vägen räknar jag med att han även rundar till vinst den här gången med sitt tunga slutvarv.

Dagens avslag

Veijo Heiskanen-tränade 9 Puccy Italia (V64-5, lopp 8) imponerade vid sprintersegern på Färjestad senast. Men nu är det andra förutasättningar med medeldistans och voltstart, något som jag inte sätter på pluskontot. Även om Puccy Italia gör ett bra lopp igen tror jag inte det räcker för att besegra både Hobby de L’iton och Mack Dragan. En plats som bäst?

Relevanta intervjun

Rickard Svanstedt om 6 Rob Dyrdek (V64-6, DD-2):

– Hästen har varit ifrån ett tag och brukar inte vara som bäst då utan behöver säkert loppet. Jag ligger lite lågt med honom, säger Rickard Svanstedt.