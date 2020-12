Panelgästen: ”Jag vill varna för honom”

Vill du hellre läsa tipsen som PDF? Klicka här för att komma till e-tidningen

Kevin Oscarsson

BÄSTA SPIKEN

Jag tycker att 6 Nadal Broline (V75-3) gick bra och såg väldigt fin ut i comebacken. Det är en stjärna i grund och botten. Han är ute över rätt distans och med loppet i kroppen blir hästen svårslagen. Jag spikar även mig själv med 1 Franklin Face i V75-7. Jag var mycket nöjd med honom senast och nu är det både bättre spår och distans. Hästen är snabb ut och jag provar gärna för ledningen.

SKRÄLLCHANSEN

Först vill jag varna för 9 Galantis i V75-5. Det är en topphäst som är bra för klassen han befinner sig i.

I V75-6 ser 11 Ultra Bright ut att bli lite väl lite betrodd. Hästen slog Wild Love senast och har bättre spår. Skor har hon gått bra med innan och Ultra Bright ska räknas tidigt. Skrällchans har även 1 Jeans’n Passion i V75-2. Det är en fin och snabb häst som har intressant utgångsläge. Hon kan överraska.

FAVORIT I FARA

Visst kan jag vinna med 10 Wild Love (V75-5) men innerspår och dubbla tillägg är tuffa förutsättningar. Hon har många att runda och även om hästen gör ett jättebra lopp är det inte säkert att hon löser uppgiften. V75-1 håller hög klass och där vill jag strecka många. Min styrning 6 Sweetman är snabb ut, från bakspår är 9 Quantum Roc och 10 Don Cash tidiga bud. Pass upp för 3 Taxi Out.

SYSTEMFÖRSLAGET

V75-1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 (8,11).

V75-2: 1, 2, 4, 5, 9, 11 (12, 8).

V75-3: 6 Nadal Broline (1, 9).

V75-4: 5 Nouba Mom (7, 4).

V75-5: 3, 5, 8, 9, 10, 11 (1, 2).

V75-6: 2, 10, 11, 13 (5, 9)

V75-7: 1 Franklin Face (10, 5)

1 296 rader/648 kronor

Julia Björklund

BÄSTA SPIKEN

Jag tycker mig se många potentiella spikbud i omgången, nu gäller det bara att välja rätt. I inledningen har Björn Goop en av flera fina chanser under dagen. 5 Astronascente Zac såg riktigt bra ut senast och kunde lika gärna fått med sig en seger då. Nu finns det god chans till spets varifrån hästen tävlar starkt. 11 Wild Love har också en lämplig uppgift, nu på fördelaktig hemmaplan, i V75-6.

SKRÄLLCHANSEN

V75-5 är omgångens öppnaste lopp och här kommer jag att försöka jobba in en skräll. 4 Neelix var mycket fin senast i dödens sista varvet och det låter som att hästen ska gå framåt ännu mer till den här starten. Är lite osäker men fungerar normalt bra med skor på hovarna. Tippas etta från läget, och blir väl bortglömd av spelarna.

FAVORIT I FARA

10 Farlander Am blir stor favorit i avslutningen och sett till hästens grymma insatser på sista tiden är det inte förvånande. Men till förutsättningarna just på lördag tror jag att favoriten lever farligt. Upp i klass, bakspår och framför allt skor på hovarna nu. Tio av hans elva segrar är tagna med barfotabalans och trots att Farlander utvecklats rejält så är det sannolikt fortfarande minus med skotvång.

SYSTEMFÖRSLAGET

V75-1: 5 Astronascente Zac (10, 6)

V75-2: 4, 5, 12 (1, 2)

V75-3: 1, 6, 9 (3, 4)

V75-4: 4, 5, 7, 10, 14 (11, 2)

V75-5: Alla (4, 5)

V75-6: 10 Wild Love (11, 2)

V75-7: 1, 2, 5, 10 (6, 3)

2 160 rader/1 080 kronor

Magnus Nygren

BÄSTA SPIKEN

V75-6 är öppet tycker många. Varför? Jag tror 10 Wild Love är totalt stenklar. 2 Kali Smart gjorde ett imponerande lopp senast. Då stod Mellby Harissa och Hossiana Boko 40 meter bakom henne i starten. Viss skillnad nu med Wild Love och andra toppston. Nej, hon klarar det inte. Wild Love gick som vanligt strålande bra sist mot landets absolut bästa ston. Nu dags att ställa sig högst upp på pallen igen.

SKRÄLLCHANSEN

Se upp för 1 Cojito (V75-1). Öppnar bättre än många tror och nu aviserar man att det eventuellt blir amerikansk sulky. Mycket spännande. Kusken Stefan Persson har det klart för sig, hästen går klart bäst i främre träffen, allra helst ledningen så klart. Därefter dödens. Här blir det full sula från start och jag utesluter inte att han kan hålla spets. Galoppen senast var från ett vingligt spår 8 och inget att oroa sig speciellt mycket för.

FAVORIT I FARA

V75-2 är lurigt. Jag tror mest på 5 Global Bergkamp. Kan vara en rolig spik för den som vågar. Rejält överspelad blir 2 Take it Easy Tour. Björn Goop tror att det mesta i utvecklingen kommer att visa sig först nästa år på den här individen som inte visat alls mycket innan förra starten. Då kämpade han bra till en tredjeplats. Även om han inte blir favorit så blir han rejält överspelad.

SYSTEMFÖRSLAGET

V75-1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 (7, 11)

V75-2: 4, 5, 8, 9, 11, 12 (2, 1)

V75-3: 6 Nadal Broline (1, 3)

V75-4: 5, 11 (7, 14)

V75-5: 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11 (12, 3)

V75-6: 10 Wild Love (13, 11)

V75-7: 5, 10 (6, 1)

1 728 rader/864 kronor

Jens Sjödén

BÄSTA SPIKEN

Jag väljer att spika de två hästar som är mest överlägsna sitt motstånd. Statistiken talar allra mest för 10 Wild Love i V75-6. Hästarna som startar från dubbla tillägg har visat sig ha överlägsen segerfrekvens i den typen av lopp och efter strykning av värsta motbudet ska hon vara överlägsen. 6 Nadal Broline i V75-3 är ett mer osäkert kort, men även han är kapacitetsmässigt bättre än motståndet.

SKRÄLLCHANSEN

Statistiken pekar ut V75-2 som omgångens skrällopp nummer ett. Vid omstarter ökar skrällchansen några procentenheter ytterligare och särskilt gynnas bakspårshästarna. Bästa bakspåret är 8. Den som spelat ”åttan” i alla hundratals likadana lopp som avgjorts har plussat. När en så fin och formstark häst som 8 Nelle Atticus Lane hamnat där så blir han ett fint spel. 3-4% är för lite!

FAVORIT I FARA

10 Farlander Am har visat sig alldeles för bra för bronsdivisionen och han är bästa hästen i omgångens silverlopp (V75-7) också. Men statistiken är inte på hans sida. Bakspårsfavoriter har svagt infriande i sådana lopp. Chansen ligger på ungefär hälften av vad spelarna tror. Samtidigt är spår extra viktiga. 5 är bäst och visar topp-ROI. Spelvärdet är högt i andrahandaren 5 Zap di Girifalco och jag spikar!

SYSTEMFÖRSLAGET

V75-1: 4, 5, 6, 9, 10 (2, 1)

V75-2: 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 (6, 7)

V75-3: 6 Nadal Broline (9, 3)

V75-4: 2, 3, 5, 7, 11 (14, 10)

V75-5: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12 (10, 6)

V75-6: 10 Wild Love (11, 2)

V75-7: 5 Zap di Girifalco (6, 10)

1 800 rader/900 kronor

Eskil Hellberg

BÄSTA SPIKEN

Att Johan Svenssons förvandlingsnummer 10 Farlander Am tävlar med skor är inget plus. Vid tio av karriärens elva segrar har han tävlat antingen barfota runt om eller utan framskor. Men de senaste insatserna har varit fenomenala och att han vann Bronsdivisionens final efter 1.10,5 första halvvarvet var osannolikt bra. Farlander Am tål att gå ett slutvarv i spåren och rundar till seger?

SKRÄLLCHANSEN

Jag har varnat för 10 Don Cash i V75-inledningen flera gånger på sistone. Han har varit jättebra i de senaste starterna och kommer allt närmre första vinsten i Adrian Kolgjinis regi.

Han har gått i ledningen på sistone och den här gången får han attackera bakifrån och det behöver inte vara fel. Don Cash tål att gå ett snabbt slutvarv och jag tycker att han är intressant till runt 15 procent.

FAVORIT I FARA

6 Nadal Broline har högst segerchans i Gulddivisionen (V75-3) och han kan även vinna det här loppet från utvändigt ledaren, även om det givetvis blir svårare. Nadal Broline vinner loppet mer än varannan gång men han är spelad till över 65 procent och det är väl mycket. Ett troligt scenario är tredjespår fram till utvändigt ledande Pastore Bob och jag är inte helt säker att favoriten vinner.