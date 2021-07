Örjan Kihlström skadad – kan missa storloppen

Under tisdagens lunchtävlingar på Solvalla tog plötsligt Örjan Kihlström favoriten Deal Done Zet ur loppet. Anledningen var kraftiga och plötsliga smärtor i ryggen. Efter loppet strök han sig från alla uppsittningar han hade under resten av dagen. Det såg olustigt ut från sidan men enligt kusken var det ingen större fara.

– Det har inte hänt i tävling tidigare och jag tycker att det var snöpligt för spelarna men jag hade ingen möjlighet att fullfölja loppet. Däremot var det ingen risk att jag skulle ramla ur sulkyn, säger Örjan Kihlström.

Har nio styrningar på söndagen

Kihlström är uppsatt som kusk i flera stora lopp inom bara några dagar. På torsdag var tanken att han skulle köra Sister Sledge på Bergsåker men han har tyvärr fått stryka sig. På söndag väntar StoChampionatet och på tisdag avgörs Hugo Åbergs Memorial där han är högaktuell för en styrning.

– Jag har strukit alla mina styrningar fram till söndag. Igår fick jag behandling och det känns redan bättre. Jag har haft ryggskott flera gånger innan och det blir bättre för varje dag.

Örjan Kihlström har nio styrningar på söndag, däribland Daniel Redéns Honey Mearas i Stochampionatet. Han hoppas kunna genomföra V75-omgången på söndag men är osäker.

– Jag hoppas kunna köra på söndag, men frågan är om ryggen är tillräckligt bra för att tävla.