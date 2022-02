Örjan blir stark favorit i första avdelningen

V75-1

Omgången inleds med en stark favorit. 3 Strong Heartbeat fick ett bra spår och Örjan Kihlström får chansen att köra honom igen. Distansen är inget minus och det är en bra chans om han tagit de två första loppen på rätt sätt. Behöver inte vara fel att singelstrecka.

V75-2

3 High Line Pellini och 7 Denarious är två hästar som börjat lovande och ska räknas med chans. Men orutinerade hästar över stressiga 1 640 meter kan betyda skräll. 10 What a Winner har varit rejält förbättrad och på formen ska han räknas tidigt även från ett bakspår.

V75-3

2 Who's Who gör en intressant årsdebut. Det är knappast toppform redan i första starten men på ren grundkapacitet kan han givetvis vinna direkt. 3 Holy Water vann i lördags och behöver inte skämmas över den insatsen. Toppform. 7 Click Bait behöver nog loppet.

V75-4

7 Tour Eiffel kommer säkert att ha en del anhängare och visst kan hon vinna, men läget kan också innebära trafikproblem. 1 I'm All In är under utveckling och kommer att få ett bra lopp. 5 Laferrari Dimanche var duktig tvåa på V75 näst senast och är nog inte sämre nu.

V75-5

Lars I Nilsson plockar ut två hästar och båda kommer att bli betrodda. 7 Sweetman svek lite senast men ska kunna bättre och når han ledningen stiger ju chanserna markant. Stallkamraten 4 A Good Point kan häxa i spetsstriden? 5 All Star är ett skrällbud.

V75-6

5 Donna vann nyligen på V75 och vi har inte sett botten i henne ännu. Verkar förnuftig och borde klara spåret och då är hon aktuell igen. 4 Jeopardy har ett knivigt läge men trampar hon rätt från start tillhör hon de bättre på startvolten. 12 Devs Daffodil kan runda alla på en bra dag.

V75-7

Admir Zukanovic presenterade Best Ofdream Trio i fint skick i lördags. Nu kommer man med en annan pålle som känns intressant. 2 Boston Trio var tvåa på en 1.13-tid i första starten i nya regi och en sådan notering räcker långt. 7 Namur kan vara ett bud om det löser sig från läget.