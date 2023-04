Önas Prince rör upp känslor – vem får rätt?

Margareta Wallenius Kleberg

En av de viktigaste personerna inom den svenska travsporten gick bort under helgen. Hall of Fame i både Sverige och USA, uppfödare till mängder av världsstjärnor och travsportens ambassadör nummer ett. Margareta Wallenius Kleberg lämnar ett stort tomrum bakom sig. Hennes gärningar kommer dock leva vidare på travbanor i en lång tid framöver. Fin gest på Solvalla att alla kuskar körde med sorgeband under tävlingarna i söndags.

En önskan…

…när vi spelar till eller tillsammans med Norge vore att få ett bättre samarbete när det kommer till lopparkiv. Att man bara kommer åt de fem senaste – och ofta utan själva startlistan – känns tveksamt när man spelar V86 som omsätter tiotals miljoner. Lite bättre service tycker jag vi kan kräva av ATG.

Pokalloppen

På fredag kväll avgörs uttagningsloppen till Drottning Silvias och Konung Gustav V:s pokal på Åby. Laddade startfält med kanoner som Joviality, Bedazzled Sox och Tetrick Wania i spetsen. En ohyggligt spännande kväll. Och allra mest kittlande är det ändå att se sjuttonfaldiga miljonärskan Joviality göra första starten i Sverige. Blir det flipp eller flopp?

Elitloppskollen #1

Önas Prince är given i Elitloppet och efter insatsen senast gick det väl inte att vänta längre. Per Nordström låter påställd deluxe och med lite tur i spårlotten ska väl sexåringen kunna vara med väldigt långt fram i slutet på maj. Extra kul att det är en häst som rör upp känslor. Nedspelad i låga odds på förtidsliret men också många som försökt jobba bort honom ända sedan fyraåringssäsongen. Vem får rätt?

Elitloppskollen #2

I backspegeln ser vi Hades de Vandel som gulddivisionsvinnare och det är knappast någon häst för Elitloppet. Men tänkbart att man siktar mot Harper Hanovers? Intressantare Nederländska bud hade vi på Wolvega i lördags när Officer Stephen gick banrekord och såg smällfin ut, med fjolårets bronsmedaljör Mister F.Daag som godkänd tvåa. Framför oss har vi en hektisk vecka med både redan inbjudna och potentiella Elitloppshästar nästan varje dag. Beads gör comeback på Bjerke på onsdag och samma dag är Hail Mary tillbaka på Solvalla. Don Fanucci Zet tävlar på Bollnäs på torsdag och till helgen får vi se San Moteur på Jägersro och både Etonnant och Horsy Dream är anmälda till Prix de l’Atlantique på Enghien. Fullspäckat!