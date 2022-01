”Om någon tagit illa upp beklagar jag...”

83 miljoner i jackpot. Då brakade ATG:s tekniska system ihop – och flera personer kunde inte lämna in sina system inför årets största V75-omgång.

Kritiken lät inte vänta på sig – och är fortfarande en snackis bland travspelarna på sociala medier.

Bland annat på grund av ett uttalande från spelbolagets vinnarambassadör Hans G Lindskog, som i sin blogg på ATG:s hemsida skriver följande:

”Varför väntade så många så länge med att klarmarkera sina system? Måste man verkligen vänta till sista minuten med att ”lämna in” en sådan här omgång. Speciellt som lagledare för ett team så har man ju ett speciellt ansvar”.

”Tycker det är fruktansvärt tråkigt”

Ett uttalande som rört upp starka känslor bland spelarna – som tycker att kritiken riktas åt fel håll.

Det vill säga mot spelarna i stället för mot spelbolaget vars system inte klarade av det hårda trycket tätt inpå spelstopp.

Nu svarar Hans G själv på kritiken.

– För det första. När beskedet kom blev jag helt bedrövad. Jag förstod att en jäkla massa människor råkat illa ut och inte fick in sina kuponger. Det tycker jag är fruktansvärt tråkigt. Hela eftermiddagen blev förstörd på grund av detta. Jag beklagar djupt o ATG:s vägnar.

– Sedan tänkte jag så här: tusan också att folk inte kunde lämna in i tid. Jag var med i ett gäng system och sa till att de skulle lämna in i tid. Hade fler lämnat in i tid hade det blivit mindre tryck närmare spelstopp, det var det jag försökte uttrycka. Om någon tagit illa upp så beklagar jag, det var inte illa ment. Jag vill inte vara taskig.

”Inte meningen att vara bror duktig”

I blogginlägget ser det lite ut som att du tycker spelarna får skylla sig själva om de inte lämnar in i tid.

– Om någon har uppfattat det på det sättet så beklagar jag. Det var absolut inte meningen att vara ”bror duktig”. Jag var precis lika ledsen som alla andra. Sedan tror jag säkert att vissa håller med mig om att man borde lämna in i tid.

Att folk lämnar in sent beror ju förstås på sena strykningar och att man vill ha senaste infon etc...

– Och det förstår jag. Men just en sån här gång tycker jag man borde lämnat in i tid eftersom det blir ett sånt jäkla tryck. Sedan är det ju förbannat att det skulle behöva hända. Det är kontentan av det hela. Jag kan försäkra alla som inte fick in sina system att jag tycker det är precis lika tråkigt.