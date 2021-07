”Om det blir tempo dyker han upp där framme”

Klicka på länken om du hellre läser Expressens travtips som e-tidning

V75-1

KOMMENTARER I SISTA STUND

1 Viking Brodde, C J Jepson 9%

– Spår ett är inte bästa utgångsläget för honom och han har slagit ihop och galopperat från det spåret förut. Går han felfritt är risken att hästen blir över och då måste Viking Brodde ha lite flyt, men han känns fin i träningen i alla fall, säger Andreas Lövdal i stallet.

2 Morotai Degato, E. Adielsson 14%

– Kom aldrig till från svårt utgångsläge senast och hade alla krafter kvar. Man kan väl säga att det var ett formhöjande lopp. Känslan är att han ska vara ännu bättre nu och spåret blev perfekt. Erik Adielsson får välja hur han vill göra med taktiken, hästen går bra både i spets och i ryggar. Jag tycker att det ser väldigt spännande ut, säger Oskar Kylin Blom.

3 Vaqueyras, T. Åhlund 0%

Vann ett billigt lopp senast. Snabb ut och det är möjligt att han körs i tät.

4 Even’s Cool Boy, R. Dunder 13%

– Jag har en bra känsla inför lördag och vi har äntligen fått bra spår. Vi provar lite framåt direkt och kommer vi till spets så kör vi där. Hästen är i fin form och har hög kapacitet, säger Robert Dunder.

5 Born Unicorn, Ö. Kihlström 33%

– Hästen känns som han ska i träningen så jag är helt hundra på att galoppen senast berodde på att vi testade med amerikansk sulky. Jag ville prova det innan han gick ur silverdivisionen, men han är lite för grov i gången för att passa med ”bike”. Born Unicorn känns fortsatt framåt i träningen och jag tror på en bra insats, säger Daniel Redén.

6 Jaques Noir, U. Ohlsson 2%

– Allt känns väl med hästen. Han fick en dålig rygg senast, blev dragen sist och hade krafter kvar i mål – den starten är bara att glömma. På lördag blir det amerikansk vagn igen men förmodligen måste han gå med lätta skor den här gången, säger Jennifer Persson.

7 Ivory di Quattro, R N Skoglund 2%

Läs vad Robert Bergh tror om chanserna på annan sida.

8 Gerry, M E Djuse 1%

– Det blev ryckigt kört senast och jag tycker att hästen gick bra. Han hann inte riktigt med när det gick snabbt till slut. Nu är det tråkigt läge och Gerry kräver högt tempo. Inga ändringar, säger Reijo Liljendahl.

9 Tabasco C.D., B. Goop 19%

– Han blir bara bättre och bättre för varje start. Läget är inte så tokigt och vi har rygg på en startsnabb häst. Jag tror mycket på min häst. Vi kör med jänkarvagn denna gång och det är ett litet plus, säger Stefan Granlund.

10 Zap di Girifalco, A. Lövdal 6%

– Hästen tävlar alltid bra på svensk mark. Andreas Lövdal är en ung kusk men han har stor potential och bra känsla är han kört våra hästar. Zap Di Girifalco brukar få framspår men jag är säker att han även kan gå bra i ryggar. Inga ändringar, säger Alessandro Gocciadoro.

11 Ontrack He’s Black, N. Westerholm 1%

– Det är en fin häst som har höjt sin lägsta nivå. Han känns bra i jobben och fäller många till slut om det blir lite tempo, säger Nicklas Westerholm.

12 Final Dream, L. Sedström 0%

Höll fint i spets senast och startar tätt. Bra form men bortlottad.

TIDSRANKEN: 11,1: 5 Born Unicorn. 11,6: 10 Zap di Girifalco. 11,7: 4 Even’s Cool Boy. 11,9: 1 Viking Brodde.

V75-2

KOMMENTARER I SISTA STUND

1 Klack Nova, U. Ohlsson 2%

Ska främst ses med platschans.

2 Svärting A.C., J. Sidbäck 1%

Aktuell vid större gardering.

3 Höstbo Elis, T. Pettersson 3%

– Hästen är bra men lite speciell och svår från start. Formen är fin och distansen ett plus men han är lite vansklig, säger Tomas Pettersson.

4 Edbest, I. Nyberg 0%

– Hästen galopperad dubbelt senast men han brukar inte fela och allt känns bra i träningen. Edbest är stark och distansen är bättre än senast. Det är realistiskt att tro att han ska sluta fyra-femma men jag hoppas på en pallplats, säger Hans E Lindgren.

5 Harry Växus, E. Adielsson 1%

– Jag har inga större förhoppningar utan startar för att hitta toppformen. Det kan bli norskt huvudlag, säger Robert Skoglund.

6 Kalmar, H. Svensson 15%

– Han känns bra och jag hoppas att han går framåt med loppen. Banan var för stum senast och han kändes segare än i comebacken. Nu är det lite tätare starter och jag hoppas han ska studsa tillbaka. Kapacitet finns men jag vill inte begära för mycket av Kalmar och kommer troligtvis köra i ryggar, säger Henrik Svensson.

7 Sundbo Komet, B. Goop 5%

– Han trampade fast i en knäkappa senast när han galopperade och det var troligtvis segern som rök. Han är riktigt bra i ordning och kvick ut. Jag hoppas på spets och tror på en bra insats, säger Robert Skoglund.

8 Tekno Viking, M E Djuse 57%

– Hästen har gått bra hela året och jag hoppas att han fortsätter på inslagen väg. Eftersom han är stark passar lång distans och jag är nöjd med springspår, säger Mats E.

9 Nygårds Hillevi, Z. Jonasson 0%

Räcker troligen inte mot de bästa.

10 Tangen Frikk, J. Jonsson 16%

– Allt verkar bra och han har tagit det förra loppet på ett fint sätt. Bakspår på volten är inget kanonläge, men distansen är en fördel för honom. Jag tror han står sig bra i det här gänget och han ska kunna sluta långt fram, säger Jimmy Jonsson i stallet.

11 Elsas Faks, D. Nylander 0%

Osäker, siktar på pengar felfri.

12 Sippson, R N Skoglund 0%

Rundar knappast samtliga.

TIDSRANKEN: 24,4: 6 Kalmar. 24,5: 8 Tekno Viking. 24,8: 10 Tangen Frikk. 24,9: 12 Sippson. 25,7: 9 Nygårds H.

V75-3

KOMMENTARER I SISTA STUND

1 From The Mine, M E Djuse 31%

– Han är jättefin för dagen och har toppform. Hästen är jättesnabb ut och kan accelerera otroligt snabbt, så jag tror övriga får svårt att ta en längd på honom. Han har tagit ytterligare ett steg när det kommer till startsnabbhet i år. Når From The Mine spets tror jag han har riktigt bra vinstchans, säger Catarina Norqvist.

2 Doctor Doxey Zenz, M. Andersson 2%

– Allt verkar bra och han har varit i gott slag på slutet. Spåret är kanske väl långt in, men vi sitter i andraspår och jag kommer gasa det som går från början. Han har öppnat bra på sistone och oavsett så blir det ett offensivt upplägg då han inte gillar ryggar. Han gick med järnskor senast och det var alldeles för tungt. Denna gång blir det antingen barfota runt om eller barfota fram, vilket är det viktigaste, säger Mathias Andersson.

3 Lawmaker, H G Eriksson 2%

– Han känns mycket bra och jag tycker han måste räknas om det löser sig. Han har fått bra läge och det gäller att vara med i matchen från början och jag hoppas självklart att jag kan ta mig till tät, säger Hans G.

4 Ajlexes Cubano, T. Pettersson 0%

– Vi är nöjda om han tjänar pengar, säger Tomas Pettersson.

5 Esprit Sisu, D. Wäjersten 11%

– Hästen hade bara en normaldag senast men det norska huvudlag gav motsatt effekt och han blev lite väl tung med framskor. Insatsen näst senast var jättebra och då svarade Esprit Sisu bra på ”norsken”. Det är en ärlig häst som går över alla distanser. Nu blir det barfota runt om och så skiftar jag till öppet huvudlag, säger Daniel Wäjersten.

6 M.T.Insider, O. Alsén 1%

– Han känns fin och senast kom han bort i ett taktiklopp. Jag tror formen är bra men det var ett tag sedan han presterade på 1600 meter. Som alla vet är han rysligt startsnabb och jag tror han kan ta sig förbi hästarna invändigt. Min plan A är att ta ledningen och släppa till Click Bait, men sedan har man ju plan B och C också. Han kommer gå med open eye-huvudlag på lördag, säger Olle Alsén.

7 J.H.Mannerheim, E. Adielsson 2%

– Gjorde en kanoninsats senast. Det gick snabbt till slut men hästen tog längder. J.H.Mannerheim är allround och det är jämnt mellan mina två hästar i det här loppet, säger Daniel Wäjersten.

8 Click Bait, P. Lennartsson 31%

– Han drog sämsta spåret men trots allt ett framspår, jag tror han kan få upp farten riktigt bra därute. Formen är fortsatt bra och jag tycker han ska ha fin chans. Det blir barfota runt om och helstängt huvudlag, säger Stefan Melander.

9 Diamanten, B. Goop 14%

– Formen håller i sig och han dyka upp långt framme om det blir högt tempo, säger Erik Andersson i stallet.

10 Inti Boko, Ö. Kihlström 7%

– Känns bra i träningen men vi är osäkra på hur formen efter uppehåll. Det viktigaste är att han går okej, säger Andreas Lövdal i stallet.

11 Let’s Dance D.E., K. Kern 0%

Siktar på en mindre peng härifrån.

12 Västerbo Grosbois, R. Pöllänen 0%

Får svårt att runda samtliga.

TIDSRANKEN: 11,4: 8 Click Bait. 11,7: 9 Diamaten. 11,8: 3 Lawmaker. 12,7: Esprit Sisu. 12,8: 7 JH Mannerheim.

V75-4

KOMMENTARER I SISTA STUND

1 Xanthis Fantasy, R N Skoglund 8%

– Hästen hamnade illa till senast och sprang på max hela vägen. Hon behövde loppet och allt är normalt i träningen. Xanthis Fantasy är relativt snabb ut och min känsla är att hon ska kunna öppna men när hon hade innerspår för fem starter sedan var hästen inte så kvick. Det blir åter barfota, säger Fredrik Wallin.

2 Fly Bird Fly, R. Dunder 1%

– Det finns en viss galopprisk från spår två. Det är ett plus att vi kan köra barfota runt om, men jag är nöjd om vi kan sluta bland de tre-fyra främsta, säger Robert Dunder.

3 Jilla May, K. Eriksson 4%

Visade form senast, skrällobjekt.

4 Kaitlin Way Scott, M E Djuse 2%

– Det blir ingen snabbstart. Senast hamnade hon bakom en trött rygg och med vettig resa kan vi vara med långt framme, säger Mats E Djuse.

5 Ultralight, H. Svensson 0%

Vinner sällan och möter för tufft motstånd. Siktar på pengar.

6 Cristal Medallion, N. Westerholm 2%

– Hon har fått pausa lite och hästen brukar faktiskt gå bäst när hon har varit borta ett tag. Så jag känner mig lite uppåt på henne nu när vi fick ett bra läge, säger Nicklas Westerholm.

7 Rapunzel, E. Adielsson 20%

– Hon bör ha fin spetschans. Det kommer dock bra hästar bakifrån och frågan är om hon får sitta ifred om hon sitter i ledningen. Det är möjligt att det blir barfota runt om och det borde fungerar, säger Erik Andersson i stallet.

8 Lollipop Girl, J. Sidbäck 0%

Fullföljde okej efter spårsnål resa senast och kan tjäna en slant.

9 Alexi Quick, B. Goop 17%

– Hon höll okej senast men frågan är om inte distansen var i längsta laget? Nu har hon fått bra spår och det är bara köra rakt fram från början. Hon känns fin och formen är god, säger Erik Andersson.

10 Madame Af Djupmyra, G. Melander 10%

Spurtstark och fint i ordning men stenhårt inne penningmässigt.

11 Insignia, D. Wäjersten 1%

För tufft motstånd, siktar på pengar.

12 Namanga Bo, P. Lennartsson 5%

– Var okej senast men det blev för täta starter och jag tror på en bättre insats på lördag. Hon är ovan voltstart men förnuftig och jag tror att det ska gå bra. Hästen ska vara med i EM för ston efter den här uppgiften och jag hoppas på ett bra form-besked. På lördag blir det barfota fram, säger Sybille Tinter.

13 Make More Cider, C J Jepson 9%

– Allt känns som det ska och det är en fin häst. Senast satt hon fast med krafter kvar och har fått ett hyfsat läge med springspår på tillägg. Tillbaka till barfota runt om, vilket är ett plus, säger Erik Andersson.

14 Lisa S.E., P. Linderoth 1%

Form, ska ses med viss platschans.

15 Digital Class, U. Ohlsson 19%

– Hästen håller en fruktansvärd form för dagen. Jag har inte koll på motståndet men döljer sig inga kanoner därframme tror jag att övriga kan få svårt att stå emot hennes tunga sista 700 metrar, säger Stefan Melander.

TIDSRANKEN: 12,2: 15 Digital Class. 12,4: 12 Namanga Bo. 13,3: 9 Alexi Quick. 13,7: 10 Madame Af Djupmyra.

V75-5

KOMMENTARER I SISTA STUND

1 G.K.Tetris, E. Adielsson 2%

Aldrig vunnit men håller nyttig form och kan dyka upp på en plats.

2 Thelma M.M., T. Pettersson 4%

– Hon var duktig från ledningen senast och formen blir allt bättre. Jag tycker att hästen allround men helst ska hon inte göra så mycket jobb i spåren. Med tanke på läge och form ska Thelma M.M. kunna sluta bland de tre främsta. Inga ändringar, säger Tomas Pettersson.

3 Delilas Magi, K. Widell 1%

– Hon var fin från ledningen senast och kändes perfekt i onsdagens jobb. Kort distans är ett plus och hästen har gjort sina bästa insatser i spets. Senast körde vi med skor men på lördag blir det barfota runt om och jag hoppas på pengar, säger Jan Söderström.

4 First Love M.L., M E Djuse 3%

– Han känns jättebra och blir bättre för varje lopp känns det som. Formen är kanonbra men det är lite hårdare emot nu. Vi fick passande spår, han är startsnabb och gillar distansen. Vi gör inga ändringar, säger Fredrik Palm.

5 Crazyforareason Ås, R N Skoglund 1%

– Ser kanonfin ut i träningen och kort distans gick bra för tre starter sedan. Nu blir det barfota runt om och han ska kunna kapa någon sekund. Jag tror inte att det blir vinst men en skaplig slant ska han kunna tjäna, säger Åke Eriksson.

6 Erv Zet, Ö. Kihlström 78%

– Hästen fick ett tufft lopp senast och gjorde det bra. Han hade inte hovar för att tävla barfota runt om då och han var inte lika startsnabb med bakskor. Det borde gå att köra barfota runt om nu. Erv Zet håller fin form och jag tycker att det ser bra ut, säger Daniel Redén.

7 Matter Håleryd, U. Ohlsson 0%

– Han känns jättebra i träningen och blir allt bättre. Han är snabb ut, men det är många snabba på insidan. Vi får ladda för att hitta vettigt slagläge. Tanken är att köra barfota, åtminstone fram. Jag testade det i ett banjobb för någon vecka sedan och då kändes det riktigt bra. Min häst är väl en av flera om man garderar favoriten, säger Lage Berglund.

8 Liquify’Em, Kusknamn 1%

– Det var inte bra med spår åtta och vi är bortlottade. Formen är fin men vi får se hur det blir med balansen från det här läget, säger Ann-Catrin Frisk.

9 King Kong, K. Eriksson 8%

– Det blev ett rörigt lopp senast men jag tycker han föll med flaggan i topp. Han har varit pigg och glad efteråt och verkar bara vilja springa igen så jag tror hästen kan ha gått framåt formmässigt. King Kong är lite svårlärd men han börjar förstå mer och mer. Distansen är inga bekymmer då han både är stark och snabb. Inga ändringar, säger Kim Eriksson.

10 Hippokrates F., B. Goop 1%

Får jobbigt trots Goop upp.

11 Nomo, N. Westerholm 2%

– Han var jätteblek senast så vi kollade upp honom men hittade inga fel. Hästen brukar kunna studsa tillbaka så vi testar igen men jag får ligga lågt. Tanken är att köra barfota igen, säger Nicklas Westerholm.

12 Upside Face, P G Norman 0%

Duger i klassen, svårt härifrån.

TIDSRANKEN: 13,3: 6 Erv Zet. 13,6: 9 King Kong. 13,8: 2 Thelma MM. 15,0: 12 Upside Face. 15,2: 1 GK Tetris.

V75-6

KOMMENTARER I SISTA STUND

1 Definitif Launcher, K. Frick 2%

– Fick ett tufft lopp i monté senast och var godkänd. Formen är bra och han kan öppna men är kvickare bakom bilen. Jag hoppas på rygg ledaren eller tredje inner och det känns främst som en platschans. Vi kräver tur för att segerstrida, säger Kajsa Frick.

2 Don’t Be Weak, P. Lundberg 5%

– Känns fin i träningen och jag tror att formen är bra. Hästen har varit lite osäker bakom bilen och voltstart har alltid fungerat bra. Don’t Be Weak tävlar alltid fint och det ska vara en vettig chans om han öppnar snabbt, säger Björn Röcklinger.

3 Trumpie, N. Westerholm 15%

– Han var jättefin senast och kändes precis så som jag ville. Jag har haft det här loppet i åtanke då det ligger bra i tiden och hästen kan ju öppna bra så jag känner mig optimistisk. Förmodligen tävlar Trumpie barfota runt om den här gången, säger Nicklas Westerholm.

4 Borboletta, A. Lövdal 14%

– Hon var jättebra senast. Nu är det volt- istället för autostart men det är ingen komplicerad häst och Borboletta fungerar även fint med den här startmetoden. Formen är på topp och det blir åter barfota runt om, säger Alessandro Gocciadoro.

5 Titan Yoda, U. Ohlsson 30%

– Han ska få en genomkörare inför Derbyuttagningarna så jag passade på att anmäla honom hit. Hästen går upp en klass men kommer han iväg från spår fem så tror jag inte han gör bort sig. Titan Youda har gått med halvstängt huvudlag tidigare men nu blir det öppet för att hålla honom lugn. Annars går han som vanligt, säger Jennifer Persson.

6 Gazza B.R., B. Goop 15%

– Han känns bra i träningen och har passande läge. Hästen fick ett fint lopp senast och avgjorde på ett bra sätt. Gazza B.R. ska ha gått framåt med loppet i kroppen, säger Erik Andersson i stallet.

7 My Liberty, J. Kontio 2%

– Hon sänkte sitt rekord senast och visade bra inställning. Hästen är snabb ut och får bra position. My Liberty borde sluta bland de tre främsta, säger Sybille Tinter.

8 Iceland Radio, Ö. Kihlström 4%

– Även hon håller superform. Var ruggigt bra i Årjäng och nära vinsten. Med rätt lopp och lucka i tid kan hon vara ett skrällbud. Barfota runt om, svensk sulky och troligen öppet huvudlag, säger Stefan Melander.

9 Mandela Zon, J. Korpi 2%

– Hästen var sjuk och missade en planerad start i Årjäng. I jobben känns han som vanligt och jag tror att formen ska vara normal men läget är ett minus. Barfotakörningen fungerade inte senast och nu blir det skor runt om. Vi återgår även till vanlig sulky, säger Pekka Korpi.

10 Zenone Bar, O J Andersson 4%

Fin form och ska inte nonchaleras om han kommer till från bakspår.

11 Tattoo Avenger, M E Djuse 7%

– En riktigt fin häst som hade krafter kvar vid segern i Finland senast. Läget är svårt men han duger absolut i klassen, säger Mats E Djuse.

12 Hefner Am, P. Lennartsson 1%

Kapabel men svårbedömd. Ej het.

TIDSRANKEN: 12,1: 4 Borboletta. 12,6: 2 Don’t Be Weak. 13,0: 7 My Liberty. 13,1: 5 Titan Yoda, 11 Tattoo Avenger.

V75-7

KOMMENTARER I SISTA STUND

1 Barolo Roc, B. Goop 16%

– Han jobbar fint och är rätt bra för klassen. Felfri har han en hyfsad chans, men innerspår kan ställa till det lite, säger Erik Andersson i stallet.

2 One Kind Of Art, O J Andersson 24%

– Var fantastiskt bra senast. Det blev skyhögt tempo, men det var samtidigt vår chans att vinna loppet att svara ut favoriten istället för att hamna i dödens och det var snöpligt han åkte dit mot smygkörda. Han tränar normalt och även om han går upp en klass här så är det klart att vi måste vara optimistiska, säger Oskar.

3 The Bald Eagle, M E Djuse 22%

– Har fungerat fint och haft bra formen en längre tid. Hästen gick bra vid segern senast, han känns stark i träningen och tar loppen på rätt sätt, säger Reijo Liljendahl.

4 Vulcano O.P., R N Skoglund 1%

Läs vad Robert Bergh tror om chanserna på annan sida.

5 Xanthis Coktail, P. Lennartsson 2%

Gillar distansen, skrällduglig.

6 Aperfectdream, H. Forslin 1%

– Han känns bra men jag är inte jätteoptimistisk. Jag tror han är bättre på kort distans och spåret blev inte superbra. Han behöver rygglopp och han har en fin speed att tillgå. Det blir det skor runt om men det är inget superminus, säger Hanna.

7 Tale Of Jacks, K. Widell 8%

– Han har fått ett lite längre uppehåll då han gick ordentligt tom senast. Nu känns han rappare och smidigare än innan. Det blev det bästa spår vi fått i år och han känns bättre än han någonsin gjort, så jag tycker han ska kunna vara med en bit fram. Kanske barfota bak, men det gör ingen jätteskillnad, säger Mikael Cedergren.

8 Big Cactus Zet, E. Adielsson 1%

– Allt känns jättebra, toppformen är nära. Han han vunnit över lång distans i år och jag tror att Big Cactus Zet kan vara riktigt långt framme om han hittar slagläge. Senast gav det norska huvudlag fel effekt och nu blir det helstängt, säger Åke Eriksson.

9 Let’s Go Arnie, N. Westerholm 6%

– Jag är nog mest uppåt på honom av alla mina. Det ska bli spännande med täta starter. Han trivs att gå bakifrån och distansen är hans bästa. Förmodligen skor runt om, säger Nicklas.

10 Otroligosåfin, U. Ohlsson 14%

– Jag var nöjd senast men han var lite lat under loppet. Ett par i stallet har underpresterat men jag är ganska säker på anledningen och vi har gjort lite korrigerar. I jobben känns han som vanligt fin och distansen passar men bakspår är ett stort minus. Otroligosåfin är trög i ryggar och jag ska säga till Ulf Ohlsson att ge honom ett snällt upplägg. Det blir barfota runt om, jag är nöjd om han slutar trea-fyra, säger L-G Söderberg.

11 Xanthis de Roi, D. Wäjersten 3%

– Det blev fel senast men bland annat två konkurrenter som krokade ihop. Vi tappade position och jag fick ge mig av i tredjespår. Därtill la han kraft från start. Han gillar inte voltstart och hästen var stressad. Nu står han tufft inne i klassen och har bakspår men lång distans passar och autostart är en fördel, säger Daniel Wäjersten.

12 Cesar F.C., L. Lönn 1%

Tapper senast och passande distans men fel utgångsläge.

TIDSRANKEN: 12,0: 7 Tale Of Jacks. 12,4: 2 One Kind Of Art. 12,6: 3 The Bald Eagle. 13,0: 6 Aperfectdream.