Olycka inträffade in på upploppet

I det fjärde loppet på Jägersro Galopp under söndagen inträffade en olycka när hästarna skulle in på upploppet.

Det var totalt tre ekipage som drogs in i incidenten som inträffade när en ryttare gick snett in framför de andra.

Tre hästar kom lösa på banan i samband med olyckan. Två av ryttarna reste sig nästan direkt medan den tredje blev liggandes kvar på banan.

Ridförbud efter olyckan

Paulo Cardozo och Elione Chaves var tillbaka i sadeln redan i sjätte loppet. Den tredje ryttaren Annie Lindahl Nilsson, mår efter omständigheterna okej men ska röntgas under eftermiddagen, meddelar hon SportExpressen.

I resultatlistorna kan man läsa sig till att Cornelia Hartsmar var den som orsakade olyckan, det vill säga den ryttaren som red snett in på de ekipagen som gick omkull. Hon inkom som trea i mål men diskvalificerades efter incidenten och medgav förseelsen. Hon får nu ridförbud vid ett par tävlingstillfällen på grund av farlig ridning.