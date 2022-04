En av trav-Sveriges allra största är död. I veckan berättade Björn Goop för Aftonbladet att hans far, legendaren Olle Goop, hade gått bort 78 år gammal.

När Olle Goop avslutade sin karriär 2018 var han Sveriges segerrikaste travkust genom tiderna – en titel hans son Björn senare lade beslag på.

Goop vann under karriären prestigefyllda lopp som Åby Stora Pris, Svenskt Travkriterium och Elitloppet – och har även utsetts till Travets Hedersambassadör samt valts in i den svenska travsportens Hall of Fame.

På hemsidan Stallgoop.se har Björn och Annika Goop, hustru till Olle, nu försökt sätta ord på de senaste dagarnas sorg.

”Han var inte bara en stor man på travet, han var också en underbar make till Annika och pappa till Björn. En pappa som var precis så snäll som alla beskriver honom. Som alltid hade tid och ställde upp för alla”, skriver familjen.

Familjens sorg efter Olle Goops död

De fortsätter:

”Saknaden är enorm, vi finner inte ord. Vi frågar oss, varför? Livets mening?”.

Familjen befinner sig på Lökene gård i Värmland, där Olle och Björn arbetat tillsammans de senaste åren, och dit har stödet strömmat in efter beskedet om 78-åringens bortgång.

”Det har varit tre tuffa dagar för oss alla på Lökene. Vi vill tacka alla för blommor som fyllt vårt hus, sms, mejl, telefonsamtal, aldrig trodde vi att det fanns så många vänner där ute och underbara kollegor från både Sverige, Frankrike och runt hela jorden har hört av sig. Än en gång tack till tr allihop!!”, skriver Annika och Björn Goop.

På lördagen deltar Björn Goop på V75 i Halmstad.

”Ha förståelse för att han kanske inte är stark än, men han vill köra sina lopp med fokus på att vinna precis som Olle alltid ville”.