Nya uppvisningen: ”Han är underbar”

Pasi Aikio-tränade Who’s Who gjorde sin fjärde start för året och tog sin tredje seger. Den karismatiske hingsten övertygar bara mer och mer och hade en suverän uppvisning i V86-inledningen i Eskilstuna. Han togs lugnt från början och satt som första häst i andraspår i det fem hästar stora fältet. Han hade ett par längder fram till ledande Snowstorm Hanover som fick bestämma i ett måttligt tempo. Men in i slutkurvan gick Who’s Who fram utvändigt om ledaren och slog klorna i denne direkt. Över upploppet stack Who’s Who retfullt enkelt ifrån och imponerade på nytt för Örjan Kihlström. Segertiden blev 1.12,0/2140a och sista varvet travade Who’s Who efter snabba 1.09,2. Närmast väntar sannolikt miljonloppet Jubileumspokalen på Solvalla om fyra veckor.

– Hästen är fantastiskt fin och han är lite unik på det sättet att han kan springa med slaka tömmar fram till sexhundra kvar. Då tycker han att nu är det dags att börja tävla och då suger han bara fatt i grejerna. Han fattar verkligen vad det handlar om, sa Örjan Kihlström.

Kanonprestation av Pinto Bob – ”Kändes stenklar”

Fyraåringsloppet med 300 000 kronor till vinnare var lite av ett test inför de stundande Derbykvalen om en dryg månad. Robert Bergh har visat upp Pinto Bob i en lysande författning på sistone och han var nyligen tvåa i Sprintermästaren efter att ha vunnit sitt försök. Nu serverades han en fin resa av Torbjörn Jansson i tredje par utvändigt och efter attack sexhundra meter kvar avgjorde hästen lekande lätt över upploppet. En kanonprestation och segertiden blev 1.13,4/2640a.

– Vi fick ett fint lopp och jag satt lugn runt sista sväng. Han kändes stenklar hela tiden och hästen var riktigt bra, berömde Torbjörn Jansson.

Tvåa blev Forfantone Am medan favoriten och Robert Berghs andra häst, Avant Garde, galopperade i starten. Hårt betrodde Inti Boko konstrade och försvann redan i uppsamlingen bakom bilen.

Dubbelseger till Jepson

Carl Johan Jepson strider om andraplatsen i den allsvenska kuskligan tillsammans med Jorma Kontio bakom den överlägsna ledaren Ulf Ohlsson. Nu tog han en dubbelseger på V86 genom två fina styrningar. Först körde han till ledningen med Ola Samuelsson-tränade Schweppes som gled undan enkelt via ett avslutande 1.13-varv före en tapper Carry Cash. Sedan serverade han Darshana en fin resa i andra par utvändigt och hon tackade för det genom att ta sin första seger i karriärens 23:e start.

Häftig insats av Cocktail Fortuna på 1.09,8

Senast i Gulddivisionen i Halmstad hade inte Cocktail Fortuna sin bästa dag. Men det hade han sannerligen i kväll då han bombade runt i imponerande stil och vann på 1.09,8/1640a. Robert Bergh körde resolut mot ledningen och det kostade 1.06,7 de första femhundra metrarna för att få täten. Han fortsatte i ett högt tempo och bara drog undan in på upploppet. Cocktail Fortuna var smått överlägsen till slut och det var en ruggigt häftig insats.

– Jag kände i värmningen att han var så där mjuk och spänstig som jag ville ha honom. Det hade varit roligt att köra honom som treåring när han har den här spänsten som nioåring. Han får väl kanske vara med i Elitloppet som tioåring, sa Robert Bergh och skrattade.

I loppet efter så ledde Robert Bergh länge med Corroded men fick sträcka vapen den sista biten mot en mycket bra avslutande Track Angle som kördes förtjänstfullt av Anders Eriksson åt tränaren Morten Waage.

Ruggig prestation av Visa As – dubbel till Gocciadoro

I den sjätte V86-avdelningen fick vi se en otrolig prestation av Visa As. Hon travade i tredje- och fjärdespår nästan hela loppet men åkte ändå ifrån till en mycket imponerande seger för sin tränare Alessandro Gocciadoro. Segertiden skrevs till 1.12,8/2140a.

Gocciadoro åkte ut och vann även loppet efter med Zanzibar Wise As från ledningen. Det fyraåriga stoet var mycket bra som höll undan till seger efter 1.10,3 sista varvet. Segertiden blev 1.13,3/2640a, vilket var nytt svenskt rekord för fyraåriga utländska ston. Hon blev uppvaktad till slut av Marrakesh som Jorma Kontio sänt fram utvändigt om ledaren och som bjöd upp till dans. Marrakesh höll starkt som tvåa i sin comeback och matchas nu mot finska Derbyt i höst.

Åtta rätt på V86 gav 17 319 kronor.

Michael Carlsson, Kanal 75