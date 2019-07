Nya kallblodstriumfen: ”Är helt obeskrivligt”

Den norske tränaren hade verkligen ställt i ordning Nordsjö Odin som var en av förhandsfavoriterna i Svenskt Kallblodsderby som kördes i Östersund. I fjol vann Öystein Tjomsland Derbyt med Philip Ess och han gjorde det nu även i år. Hästen svarade för en mycket imponerande insats när han drog i ett hårt tempo i ledningen hela vägen och blev utmanad och synad i omgångar. Utvändige favoriten B.W.Rune fick en tung väg fram via tredjespår och dödens och var tidigt slagen. Istället var det stallkamraten Våler Nikolai som närmade sig men han kunde aldrig gå i riktig närkamp. Nordsjö Odin höll undan till seger på nya svenska rekordet 1.22,0 över distansen 2140 meter med bilstart.

– Det är stort alltså, det är det. Inte så lätt att sätta ord på att klara första och andra i Derbyt. Helt obeskrivligt fantastiskt, sa Öystein Tjomsland.

– Örjan är en luring och kom tidigare än jag hade trott och han höll tempot uppe. Jag var lite skeptisk i sista sväng och tänkte att detta blir långt till mål, men fy fan sista trehundra, det var en god känsla.

– Det här blir en elithäst garanterat och han har gått upp två klasser sedan i fjol. Han har styrkan och han har allt. Vid den här tidpunkten är han snabbare och har bättre teknik än vad Tekno Odin hade. Men sedan utvecklades Tekno Odin enormt och var en unik häst, fortsatte Tjomsland som även tränade Tekno Odin som är pappa till Nordsjö Odin.

Norsk knall i Derbystoet

Det blev norsk seger även i Derbystoet och en riktig smällkaramell. Jomar Blekkan levererade en rejäl överraskning när han vann med sin egentränade Glade Tider till 53 gånger pengarna. Den norska hästen var streckad på blott två procent av insatsfördelningen och avväpnade enkelt ledande Eldoda den sista biten. Loppet föregicks av stor dramatik då en olyckshändelse ägde rum när Ylva di Karma galopperade och togs ur fältet. Hästen gick omkull på innerplan och kväde sig, varpå loppet blåstes av och kördes om. Ylva di Karma reste sig dock upp och kunde gå av banan för egen maskin efter en stund och verkar att ha klarat sig någorlunda väl efter omständigheterna.

I den ogiltiga starten galopperade Eldoda och favoriten Brenne Blesa tog ledningen, men i det giltiga blev det precis tvärtom. Ingen skugga dock över Glade Tider som tog hem förstapriset på 450 000 kronor.

– Hästen var fin och har kvaliteter för att vara med i de bästa loppen. Vi körde utan framskor i dag och det var meningen att köra i jänkarvagn men ändrade till vanlig vagn, sa Jomar Blekkan.

Kusktalangen Djuse inledde…

19-årige Magnus A Djuse är en kusktalang som det går riktigt bra för. Toppform hade även hästen han körde i V86-inledningen när From The Mine bara var bäst och blåste ner konkurrenterna enkelt till slut. Djuse förivrade sig inte och körde snyggt och hästen avgjorde i en virvlande snabb avslutning. Tränar gör amatören Catarina Norqvist i Umeå.

– En häst som bara väntade och lyssnade på mina signaler vad han skulle göra. När han får det så kutar han men han springer inte och tar i förrän man säger åt honom. Vi fick ju bra rygg på Ulf och jag ville inte att han skulle få gå i dödens hela vägen. Han kopplade greppet väldigt enkelt och jag tror det fanns lite kvar i honom. En väldigt trevlig och jättefin häst, berömde Magnus A Djuse.

… Och brodern ville inte vara sämre

Mats E Djuse ville inte vara sämre än brorsan då han i loppet efter styrde in Juni Goggen till en lätt seger. Ett stort stallskrik som höll och efter att hästen travade barfota runt om så sänkte han sitt rekord med två sekunder. Segertiden blev 1.25,5/2140a efter att han precis lyckats ta sig förbi favoriten Spik Loke och tagit ledningen.

– Det var inga stora marginaler och Öysteins häst öppnade bättre än jag trodde. Vi hade tur som kom förbi. Han har väl inte sin bästa speed till slut i loppen historiskt sett och jag provade att rycka lite där i sista sväng. Det gick vägen och det var en jättefin travare, säger Mats E Djuse.

Tränarjobbet till Juni Goggen har Wångens travskola gjort med chefen Jan Halberg i spetsen.

I den fjärde avdelningen skrällvann Micael Melander bakom Robert Bergh-tränade Bitcoin som leverade en rejäl avslutning och försvarade sig upploppet ner mot attackerande Melizza.

– Han åt upp dom ganska enkelt. Hästen var stark och det var aldrig någon förlustfara, sa Micael Melander.

Pydin imponerade

Pydin är på väg att ta klivet in som en av de bästa kallbloden i Sverige. Han såg kanonfin ut när han hade smått uppvisning för Ove A Lindqvist och tog sin tredje raka seger i V86-5. Favoriten Tangen Haap galopperade direkt från start och Pydin fick en perfekt resa av Ove A i andra par utvändigt. När attacken sattes in i slutkurvan blev ledande Särpefanten ett enkelt byte in på upploppet. Pydin var satt i ett lysande skick av sin tränare Niclas Torstemo och kan mycket väl vara i sitt livs form.

– Jag hade misstänkt att det skulle bli lite körning och därför ville jag inte vara med från början. Men hade Tangen Haap tagit ledningen så hade jag gått fram och visat hur bra Pydin är. Han var väldigt pigg i sista sväng och jag lät honom gå. Han fällde fram öronen 50 kvar men sedan sa jag åt honom efter mål och då ökade han igen, sa Ove A Lindqvist.

Dubbelt Ove A

Jan Ove Olsen har ett fint treårigt sto som han tränar i Krakas. Hästen tog sin andra raka seger när hon slog till i den sjätte avdelningen efter en perfekt resa i rygg på ledaren, signerad Örjan Kihlström. Krakas avgjorde enkelt före ledande Mayfair Amok och vann på nya rekordet 1.14,7/2160.

Ove A Lindqvist vann dubbelt på V86 när han avslutade omgången bakom Thomas Claesson-tränade Katinka som ledde runt om och vann enkelt.

Tre system hittade alla vinnarna på V86 som belönades med 1 842 323 kronor för åtta rätt.

Michael Carlsson, Kanal 75