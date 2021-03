Nya jätteskandalen: ”Gjort alla till åtlöje”

En bisarr kedja av skandaler har de senaste dagarna kablats ut inom galoppsporten.

I dagarna började det läcka ut bilder på den välkände och framgångsrike galopptränaren Gordon Elliott sittandes på en död häst.

Gordon Elliot, som på bilden pratar i telefon samtidigt som han gör ”v-tecknet”, har fått massiv kritik efter bilden – och bad också snabbt om ursäkt.

– Jag fick ett samtal och tänkte mig inte för, sa han i ett uttalande enligt The Irish News.

”Får mig att vilja spy”

Nu har en ny skandal, av närmast identisk karaktär, blossat upp.

I en video som börjat cirkulera på sociala medier syns det hur jockeyn Rob James, skrattandes, hoppar upp på en död häst och låtsas rida den.

Kritikstormen har inte låtit vänta på sig.

– Nu kommer han säkert också berätta att han avgudar hästar. Det här får mig att vilja spy, skriver journalisten Pip Tomson på Twitter.

Kommer nu utredas av förbundet

Rob James har likt Gordon Elliott valt att be om ursäkt efter det fem år gamla klippet.

– Jag vill be om ursäkt för mina handlingar som var totalt opassande och respektlösa mot en underbar fem år gammal märr, som oturligt nog drabbades av ett plötsligt hjärtstopp under träning tidigare den morgonen, säger han till The Irish Field.

Rob James fortsätter sedan:

– Jag har gjort mina anställda, min familj och framför allt sporten jag älskar till åtlöje.

Det irländska galoppförbundet skriver i ett uttalande på Twitter att det läckte klippet kommer utredas.