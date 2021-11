Ny supersuccé för Redén och Kihlström

Sedan krönte Önas Prince en fantastisk säsong med sin tredje miljonseger bland fyraåringarna.

Det var som flera gånger förr den här finaldagen av Breeders Crown i november, regnigt och lerigt och tuffa förhållanden. Daniel Redén och Örjan Kihlström hade jätteheta chanser på förhand och det gick inte att ta miste på att succéduon trivdes väldigt bra i höstrusket i Eskilstuna. Fattas bara annat när det blev två segrar i Breeders Crown, samt en andraplats.

Det började direkt när kullens kung bland treåringarna, Francesco Zet, hade en ny uppvisning när han tog hem finalen i Breeders Crown. Kriterievinnaren bollade på nytt med konkurrenterna, och helt klart är Daniel Redéns superlöfte någonting utöver det vanliga. Trots att Örjan Kihlström körde på säkerhet den första biten var Francesco Zet bra med från start, och kunde glida till ledningen ut på den första långsidan. Sedan fick han bestämma i ett jämnt tempo och varvade på 1.13,4. Det var aldrig något snack om saken och Francesco Zet formligen lekte hem en ny storloppsseger, värd 1,6 miljoner kronor. Därmed har den treårige hingsten sprungit in drygt 6,6 miljoner kronor under sin första säsong på tävlingsbanan.

Han har tagit åtta segrar och en andraplats på tio starter, och vinnartiden här blev 1.12,4/2140a. Francesco Zet har tidigare sprungit och ”sovit” i loppen enligt Redén och Kihlström, men av detta har man inte sett något av på slutet.

– Han är jättefin hästen och det känns som att han börjar förstå vad det här går ut på för idag uppförde han sig som en slipad tävlingshäst. Han börjar mogna mer och mer mentalt och förstår vad han ska göra. Jag behövde inte rycka tussarna, berömde Örjan Kihlström.

– Han är snabb men jag körde lite på säkerhet och ändå öppnade han fort. Hästen är startsnabb den dagen man vill börja ladda med honom, fortsatte segerkusken.

– Det känns som att alla bitar har fallit på plats. Han går fortfarande i lågstadiet men gör det man säger till honom att göra nu. Nu får han en rejäl semester och sedan börjar vi träna styrka i vinter och siktar på nästa säsong, sa Daniel Redén.

Stort övertyg till tvåan i mål, Indy Rock, som spurtade strålande i spåren till andraplatsen med full fart över mål.

”Det var sån gambling – jag fick Rödluvevibbar”

Glamorous Rain var ett stallskrik i Svenskt TravOaks men där räckte hon inte mot vinnande Lara Boko. Men i Breeders Crown-finalen för treåriga ston kom revanschen. Daniel Redén ryckte alla skor för första gången och det var på gränsen att hon höll sig i trav hela vägen. Örjan Kihlström visade upp en mästerlig styrning när han bar fram Glamorous Rain hela vägen när hon var nära att galoppera. Styrkan och farten fanns där och hästen fick göra grovjobbet sista varvet och gå först i tredjespår. Över upploppet visade Kihlström prov på körkonst i den högre skolan när både hjälpte Glamorous Rain och sedan tog en rövare och släppte av henne den sista biten. Det räckte precis för att ta sig förbi en mycket tapper Lara Boko som fått vandra utvändigt om ledaren hela vägen. Segertiden blev strålande 1.12,2/2140a.

– Det här var skönt, för det var sån gambling. Jag tyckte att hon var så rullig i provstarten och hade med dom här ifall dom skulle behövas, sa Daniel Redén och visade upp ett par boots där han stod vid staketet.

– Men Örjan visade sin fingertoppskänsla och bara körde och körde. Han lät henne bara springa runt och mjuka upp, för banan börjar bli rätt så hård nu.

– Hon var så värd det här, vilket lopp hon gör! Hon slog lite i underläge och mötte bra ston men jag fick feeling. Jag väntade med barfota och vågade inte i Oaks. Jag fick ”Rödluve-vibbar”, fortsatte Redén.

Häftig kontring av Fifty Cent Piece – ”Extrem skalle”

Fifty Cent Piece vann Drottning Silvias Pokal och Stosprintern. Honey Mearas vann Stochampionatet och Derbystoet. Man såg fram emot en duell i Breeders Crown för fyraåriga ston, men den kom av sig när Honey Mearas galopperade bort sig kort efter start. Robert Bergh körde offensivt och kom farande via tredjespår ut ur första kurvan och tog över täten efter ett halvvarv. Hårt betrodda Hall of Am galopperade även hon i utgången av första kurvan, och därmed låg vägen öppen för Fifty Cent Piece. Efter en öppning på 1.09,4 första 500 metrarna fick Robert Bergh dämpa tempot rejäl och köra väldigt lugnt i 500 meter. Första varvet travades efter 1.14,4 och då lämnade Ulf Ohlsson andra par utvändigt med Hoboken Am och styrde fram utvändigt om ledaren. I utgången av slutsvängen kom Sayonara farande som skjuten ur en kanon och överflyglade Fifty Cent Piece. Sayonara kopplade ett knappt grepp men Fifty Cent Piece vägrade att ge sig. Hon visade prov på en femstjärnig moral och strålande kämpatakter när hon kontrade tillbaka till segern. Ett rafflande upplopp där vinnartiden blev 1.13,0/2140a.

– Det är fantastiskt och det är otroligt att hon har vunnit alla tre finalerna i år. Den som kom var så otroligt snabb och det gick inte att freda sig i den farten. Men min häst hade mycket krafter kvar och jag vet vilken moral hon har, men sedan ska dom ju vilja springa förbi och det är inte så lätt när de redan har blivit passerade en gång. Det krävs en extremt bra skalle. Det visar bara vilken extra till häst det är, sa Robert Bergh.

– Jag har gått och funderat på om vi inte ska testa mot hingstarna i Paris. Om det inte krånglar något så kan det bli att vi testar. Hon har haft en fantastisk säsong, fortsatte Bergh.

Örja Kihlström kommenterade galoppen på Honey Mearas så här.

– Hon blev lite tassig efter en bit och det kändes inte som att hon skulle galoppera men det gjorde hon idag. Det kan vara olika dagar och olika banor, sa Kihlström.

Önas Prince krönte en fantastisk säsong med ny miljonseger – ”Han är ett unikum”

Önas Prince har haft en helt fantastisk säsong som har varat länge. Han vann Kungapokalen i våras, Sprintermästaren i somras och var tapper som tvåa bakom omöjlige Calgary Games i Svenskt Travderby. Nu avslutade den fyraårige stjärnan genom att ta hem finalen i Breeders Crown för fyraåriga hingstar och valacker. Det var heller aldrig något snack från början där Önas Prince sin vana trogen blixtrade till ledningen direkt via en katapultstart. Per Nordström fick sedan köra lugnt i täten, från 1.13,5 första 500 metrarna till långsamma 1.15,1 första varvet. Men sedan gick det undan värre då Örjan Kihlström tryckte upp farten rejält ut på den sista bortre långsidan med Mister Hercules, som han lämnat andra par utvändigt med efter ett varv och styrt fram utvändigt om ledaren inför slutrundan. Det blev en riktig holmgång när duon lämnade övriga klungan med många längder och försvann ifrån de andra kämpades sida vid sida. Då båda topptravarna bjöd på ett sevärt slutvarv, men i sista kurvan började Mister Hercules att bli lite mör och Kihlström gick ner i ryggen på Önas Prince för att njuta nytt mod i sin häst. Han vred ut och försökte in på upploppet men då gled Önas Prince bara retfullt enkelt ifrån till en lätt seger. En otroligt imponerande insats på nytt av Önas Prince som krönte en fenomenal säsong med sin tredje miljonseger.

– Det här är som en saga. Vi började med den här killen och körde in honom och nu har han utvecklats och som jag tror till en internationell stjärna framöver. Det är helt fantastiskt, sa Per Nordström som både tränar och kör.

– Vi körde fruktansvärt fort på fortare långsidan och jag bjöd ju in lite till det eftersom jag körde så pass långsamt innan. När Örjans häst började bli lite seg i sista sväng sprang min bara och väntade på dom andra. Det fanns ingen botten i honom och det här är ett unikum. Jag saknar nästan ord för honom och nu är han premierad som avelshingst och ska ta emot 60 ston. Han har haft en lång säsong som har varit fantastisk från april till november. Nu gör vi bokslut och det blir inget Frankrike nu i vinter men kanske nästa år, fortsatte Nordström.

Sju rätt på V75 den är söndagen gav 8 752 kronor. Sex rätt betalade 110 kronor och det blev ingen utdelning på fem rätt. Därmed blir det en liten jackpot till nästa lördags V75 som då avgörs på Bjerke-banan i Oslo. Enligt ATG:s beräkningar kan en ensam vinnare då ta hem 30 miljoner kronor enbart på sju rätt.

Michael Carlsson, Kanal 75