Ny storloppstriumf för Per Nordström

Per Nordströms succéår fortsätter.

Tidigare i år vann han Kungapokalen med Önas Prince och för en månad sedan tog han hem en E3-final med sin treåringsstjärna Felix Orlando.

Under lördagen avgjordes de korta E3-finalerna på Gävletravet – och då slog ekipaget till igen.

Felix Orlando susade tidigt till spets i loppet och var därifrån omöjlig att nå för övriga konkurrenter.

– Segersviten fortsätter för Per Nordström. Nu har han vunnit båda E3-finalerna. – Tänk om Önas Prince vinner Derbyt också. Vilket inte alls är otänkbart… Med det flyt han är i. Han (Per Nordström) kan snart gå på vatten, säger experten Micke Nybrink i TV12:s sändning.

”Fick skit senast när han inte vann”

Efter loppet intervjuades Emma Nordström, Per Nordströms fru, som menade att tränaren fick en del kritik efter kvalet där hästen inte motsvarade spelarnas förväntningar.

– Vi fick skit senast när han inte vann. Men det är mest pengar i finalen, säger hon.

Kretsen runt hästen tog i och med segern hem en prissumma på 975 000 kronor.

Francesco Zet, som var storfavorit inför loppet, blev tvåa efter en våldsam spurt.

– Jag fick ta det safe i loppet. Han var väldigt seg i dag. Jag vet inte om det är en humörsak eller om han inte är på topp, säger Örjan Kihlström, som körde hästen, i V75 Direkt.

Dragit in närmare tio miljoner

Per Nordström, som nu dragit in närmare tio miljoner kronor under året, var påtagligt nöjd efter loppet.

– Vi har haft väldigt fina framgångar som börjar i en hage hos uppfödarna. Jag är väldigt trygg med träningsupplägget vi har nu. Loppet senast hade nog förbättrat honom med 20-30 meter redan i dag.

– Jag är helnöjd och vi har jobbat hårt för det. Framgång kommer inte av sig själv.