Ny storloppsseger för Redéns stjärna

Nio laddade ekipage på startlinjen.

Men mycket till fest blev det inte.

I Jämtlands Stora Pris var Daniel Redéns stjärna överlägsen.

Örjan Kihlström fick överta ledningen efter 500 meter och sedan var det ingen som kunde utmana ekipaget.

– Han gav mig det besked som jag ville se, jag var lite nervös över att gå ut två veckor efter stentuffa elitloppsheat. Jag vill att han ska må bra av det här. Nu fick han springa som han ville, säger tränaren Daniel Redén efter loppet.

Per Lennartsson rattade Stefan Melanders Click Bait till en andraplats och den australiska hästen Just Believe spurtade fenomenalt till en tredjeplats.

– En kanonprestation av honom, väldigt kul, säger Magnus A Djuse som var expert i V75 Direkt under loppet.

Segerchecken skrivs till 600 000 kronor.