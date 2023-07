Nu kan det äntligen vara dags för Aetos Kronos

Daniel Redén har höga mål. Och PolePosition (V75-1) och Jikken (V75-5) matchas bägge mot Derbyt på Jägersro.

Poleposition är kvar i näst lägsta klassen. Och om det ska vara någon mening med att åka till Malmö för kval till Derbyt?

Ja, då ska Poleposition vinna det här på ett övertygande sätt.

Det blir ingen pangstart från ett fjärde i volt. Men Poleposition har startat tio gånger och aldrig galopperat.

Så han tar sig iväg felfritt.

Jikken (V75-5) är uppe i den hårda Bronsdivisionen och hans uppgift kompliceras av ett sjunde bakom bilen.

Men Jikken har redan visat att han är nära toppen i årgången.

Och det enda riktiga hindret?

En överdrivet försiktig preparé-körning.

• • •

Det klokaste jag läst på länge.

Det är vad Niclas Andersson skrev i en ledare i Travronden – där han med trivsel och goodwill som ledstjärna propagerade för en lightvariant av totoluckor.

Niclas upplägg är säkert genomförbart. Och skulle uppskattas av alla.

• • •

Zeudi Amg (V75-7) vann överlägset på 1.09,3/1609a i ett stolopp senast. På den blixtsnabba banan i Jarlsberg.

Men med all respekt för Zeudi Amg och Magnus Djuse – hon vann en Bronsfinal för ett drygt år sedan.

Sedan dess har hon startat sex gånger i V75.

Med bara en seger. Tagen i Stoeliten.

Nu börjar hon från ett åttonde bakom bilen. På kort distans. I Gulddivisionen.

Hon känns mycket sårbar. När sedan Click Bait hamnat på bakspår kan det äntligen vara dags för Aetos Kronos.

• • •

I Harness Racing Outpost (finns på nätet) poängterar en krönikör att travet behöver nya spelformer.

Och krönikören kommer också med några förslag.

Kan man hoppas att hjärntrusten på ATG ser artikeln. Och får några impulser att bjuda oss travspelare på nyheter.

För så här långt. Det enda man lyckats prestera?

Fler och större jackpots.

• • •

Efter att ha bökat i resultatlistor och i lopparkivet stannade jag för tre hästar i kallblodsloppet V75-4 – Trö Kasper, Dellenit och Wolt.

Men efter konsultation med min kallblodsexpert Jan-Olov Persson blev det några fler markeringar.

– Hulte Annika är mycket förbättrad och måste med. Och jag tycker också att tilläggshästarna Kavaleren, Wolt och Björlifanner är streckvärda, säger Janne.

• • •

Efter två vinster i V75-finalerna hemma på Bergsåker har Daniel Wäjersten stått över lördagarna tre veckor i rad.

– Vi har haft bra tävlingstillfällen häromkring, säger Daniel.

– Det har varit bra både för hästarna och för hästägarna att slippa långa resor.

Nu är Daniel tillbaka i lördagsdansen med tre hästar.

– King Only the One (V75-1), L.A. Boko (V75-2) och H.C.’s Crazy Horse (V75-5) har alla chans att vinna om det går deras väg.

Men jag har svårt att sätta någon av dem före de andra.

• • •

Stodivisionen (V75-6) är i vanlig ordning ett lämpligt objekt för en massgardering.

Men jag provar en annan taktik och låser loppet med tre streck.

Pretty Primadonna/Per Linderoth, Borups Vallmo/Mats Djuse och Isabelle Cash/Magnus Djuse har alla färsk form.

Och vassa kuskar till sin hjälp.