Nu gör derbyvinnaren debut i Gulddivisionen

Who’s Who är hästen som tidigt blev en snackis på sitt namn och likheten med pappan Maharajah. Han radade tidigt upp segrarna men slog igenom på allvar när han vann försök och final i V75 i fjol våras. Då blev han också favorit till Derbyt och precis som sin pappa Maharajah tog han en imponerande triumf i travsportens blå band. Segertiden blev 1.12,0/2640a vilket var nytt svenskt rekord för fyraåriga hingstar och valacker.

- Det var en fantastisk känsla och det största jag har upplevt inom travet. Inget snack om den saken. Han är en otroligt fin häst med en väldig styrka och hög kapacitet, säger Pasi Aiko.

”Spänstig och fin i årsdebuten”

Who’s Who, som har sprungit in drygt 5,6 miljoner kronor, blev framröstad till Årets Fyraåring på Hästgalan i Stockholm. Han hade fått en rejäl vinterträning i kroppen innan årsdebuten ägde rum för två veckor sedan. Då vann Who’s Who överlägset före Dibaba och det var första gången som hästen tävlade barfota runt om.

- Årsdebuten visade precis det vi ville se. Han var smidig och fin och löpvillig, Det var kanon och Örjan var nöjd med hästen och tyckte han var spänstig. Hästen vann med krafter kvar, så det var roligt, säger Pasi Aikio.

- Han har haft en jättebra vinter med mycket tryckvagnsträning och varit inne på Solvalla två gånger innan årsdebuten. Men då hade vi lite otur med banan som inte var så bra så han hade bara gått 1.19 som snabbast inför comebacken. Vi visste inte riktigt var formen låg men han levererade ett skönt besked direkt.

”Kräver inte att han ska vinna direkt”

På lördag väntar årets andra start för Who’s Who. Han går då ut i V75-6 på Mantorp och gör debut i Gulddivisionen från spår tio över 2640 meter. I sulkyn sitter som vanligt Örjan Kihlström.

- Hästen har tagit loppet bra och ska normalt sett bara gå framåt. Han känns jättefin men man ska tänka på att det är första gången i Gulddivisionen och dessutom bakspår. Det är tufft och man måste ha det rätta flytet därifrån. Så jag ligger lite lågt.

- Jag kräver inte att han bara ska gå ut och vinna direkt utan han måste få växa in i klassen. Men de värsta hästarna är inte med i loppet, även om On Track Piraten i sina bästa stunder kan slå vem som helst. Who’s Who var så pass fin i årsdebuten att jag inte blir förvånad om han är med i matchen i alla fall och fightas om segern.

”Provar jänkarvagn för första gången”

Några ändringar i balans och utrustning?

- Det blir barfota runt om som senast, det fungerade bra. Sedan så kommer vi även att prova en jänkarvagn på honom för första gången. Det blir intressant att se.

Hur blir den fortsatta matchningen framöver för Who’s Who?

- Jubileumspokalen har varit det första stora målet och att ha hästen i toppform till den dagen. Sedan är det klart att man drömmer om Prix d’Amerique, men det är väl varje travtränares dröm. Men jag tror mig i alla fall ha en häst som ska kunna vara med där om det flyter på. Fast då måste han visa i sommar att han tävlar bra och utvecklas. Det blir en spännande tid framöver, säger Pasi Aikio.

Av Michael Carlsson/Kanal 75