”Nu är han helt fantastiskt fin”

Four Guys Dream var ett stallskrik i klass II-loppet i Halmstad i den förra starten.

Då blev det en fjärdeplats efter en stark avslutning från köposition.

På onsdagskvällen var den fyraårige valacken betrodd i V86 på Åby och nu lämnade Håkan K Persson ingenting åt slumpen.

Efter en offensiv första delen av loppet (1.11 första 500 meterna) kunde Halmstadtränaren sätta sig tillrätta i ledningen med Four Guys Dream.

40 000 kronor var segern värd för ägarna Stall Uno for Ever och olyckshästen har nu tjänat över 200 000 kronor på 13 starter i karriären.

– Jag har ju inte så stort stall så jag kan inte köra så här tufft varje gång för då har jag inga hästar kvar. Från början kunde han springa och bromsa lite i ryggar men han tar för sig mer och mer nu och är ju fantastiskt fin, sade Håkan K Persson.

Segertiden skrevs till 1.14,7 över 2140 meter med bilstart.

I februari 2017 kunde det ha gått illa när Persson skulle plocka in då tvåårige Four Guys Dream från hagen. Hästen klättrade upp med frambenen på Håkan K Perssons axlar och tryckte ner honom. Leken slutade med att Persson bröt benet på tre ställen och Four Guys Dreams tävlingskarriär inleddes som valack i stället för hingst.

Stark italienska

V86-omgången delades mellan Solvalla och Åby och kvällens prestation tillkom just på banan i Mölndal.

Magnus Dahlén-tränade Atik D.L. var mycket bra. Carl Johan Jepson fick det lite kört åt sig första rundan där han satt i kön då en konkurrent hade bråttom längst framme.

Under slutrundan tyckte dock Jepson att han hade väntat nog och körde till ledningen 700 meter från mål.

Atik D.L. bara tågade undan på urstarka 1.13,3 över 2140 meter med bilstart. Ett rekord för italienskan som nu tog femte segern på de åtta senaste loppen.

Markus Niklasson blev av med ledningen med Tommy Strandqvists Dallas och valde att glida ut från leddarryggen under sista rundan.

Rätt satsat skulle det visa sig då Dallas bara var bäst.

– Det är en lättnad att vi får lite stolpe in med den här hästen. Dallas hade en strulig fyraåringssäsong och skulle egentligen haft ett par hundra tusen mer på sig, berömde segerkusken Niklasson.

I V86-inledningen vann Johan Untersteiner ett lopp över tre kilometer med pappa Peters Magic Happens. En 58-procentare på V86-spelet som fick fuska bort en del i ledningen och klev undan efter behag.

Säker jättefavorit

På Solvalla hade nyblivne fyraåringen Surf’n Turf inga problem med att lägga motståndet på rygg i V86-2. Den Stefan Melander-tränade hästen tog nu sin femte seger.

Örjan Kihlström körde på säkerhet från start. Surf’n Turf placerades utvändigt ledaren men hade inga problem ändå att kliva undan. Kvällens största favorit, en 63-procentare på V86-spelet.

– Han var lite laddad bakom bilen i dag men i loppet var det inga problem. Han har ju visat tidigare att han tål dödens över kort distans, sade Örjan Kihlström.

Kenneth Haugstad kvitterade ut tränarlicensen vid nyår och var knappt slagen med Concrete Dee från rygg ledaren i sin första start som proffstränare.

Snart avelssto

En av hästarna som imponerade mest i omgången var Sweet On You i V86-4. Björn Goop hade ett marigt spår åtta och fick backa med det femåriga stoet efter start och hamnade mitt i gröten.

På den sista bortre långsidan lät Goop Sweet On You svepa konkurrenterna via tredjespår genom sista kurvan.

– Hon går till avel här snart och jag ville att hon skulle visa att hon har fart i sig, sade Björn Goop.

Ida Riesterer tog hem det första loppet för året i lärlingarnas Guldklockan med hästen Crystal Cool. Finske tränaren Tuomas Pakkanen tränar hästen som enligt körordern skulle vara en startsnabb och snäll häst.

– Men hon var het och jag var inte säker på att vinna när hon låg på så mycket under vägen. De andra kom fort bakifrån till slut men hon svarade bra när jag ryckte ”norsken”, sade Ida Riesterer som ledde loppet från start till mål.

Jorma Kontio lurade alla i avslutningen med att bestämma tempot ”lite för mycket” med Timo Nurmos Lexington Hall som kunde sticka undan efter tidig ledning,

Utdelningen för åtta rätt blev 2 643 kronor kronor, sju rätt delade ut 49 kronor och potten för sex rätt går vidare som en jackpot till onsdagen.

Mikael Wikner, Kanal 75