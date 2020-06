Nu är det bättre förutsättningar – inte förvånad vid vinst

DAGENS BÄSTA

Visst kan det hända mycket i treåringslopp, men 4 You Could Be Mine och 9 Hill’s Angel (V64-1, lopp 4) känns som två talanger som är huvudet högre än sina medtävlare ännu så länge. De körs dessutom av vassa kuskar. Jag tror de blir etta och tvåa och lirar en rak Tvilling på 4-9.

DAGENS CHANSNING

3 Dragster (V64-5, lopp 8) kom inte in i matchen i ett stayerlopp på V75 senast och det loppet ska man inte ta så hårt på. Bättre förutsättningar nu och jag blir inte förvånad om han vinner loppet.

DAGENS AVSLAG

11 Mellby Happy (V64-3, lopp 6) har inte varit sämre än trea hittills och vunnit tre av sina fem lopp. Men nu ställs hon mot tuffare motstånd och får verkligen bekänna färg från ett bakspår. Jag tvivlar på att det går vägen.