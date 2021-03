Norske stjärntränaren svårt sjuk: ”Är tungt”

Så sent som i mars vann Trond Andersens stjärna Floris Baldwin gulddivisionen på Åbytravet.

Nu har den framgångsrike norske travtränaren drabbats av lungcancer, det berättar han för norska Trav- og Galopp-Nytt.

Andersen berättar att läget är allvarligt.

– Det är väldigt tungt. Det är en väldigt allvarlig prognos med spridning till levern, mjälten, njurar och binjurar, men medicinutvecklingen har nått långt. Läkaren pratar om allt från två till tio år, säger han till tgn.no.

”Min gode vän och mentor”

Trond Andersen får även stöttning på Twitter, bland annat av nära vännen och kollegan Kristian Malmin.

– Min gode vän, mentor och reservfamilj, skriver Malmin.

Trond Andersen har varit en av maktfaktorerna inom norsk travsport under en lång tid. Andersen tränade bland annat superhästen Yarrah Boko som drog in över elva miljoner kronor under sin karriär.