Norske derbykungen siktar på svensk triumf

Fyraårige talangen Imperatur Am jagar sin sjunde raka seger i ett av uttagningsloppen.

– Han har aldrig varit trött och jag tror han har en bra chans att vinna, säger norrmannen.

Geir Vegard Gundersen är en av Norges mest framgångsrika tränare, han har vunnit nio derbyn, sex som tränare och tre som kusk, lägg också till tre segrar i Stoderby. Han har även försökt i Sverige tidigare, men ännu inte lyckats. Talangen Elegant Ima tog sig snabbt upp i toppen som treåring innan han fick bekymmer med hälsan och som fyraåring var det inte mycket som stämde.

– Elegant Ima var en tidig talang och vi tyckte att vi hade en häst som kunde vara med i de svenska årgångsloppen. Nu klaffade det inte riktigt och hästen fick problem med hälsan. Tyvärr är han skadad igen och vi får se om han kan komma tillbaka, säger Gundersen.

Nu har han en ny chans. Imperator Am kommer till kvalen med sex segrar i rad. Fyraåringen inledde karriären på andra sidan Atlanten hos Marcus Melander innan han skeppades över till Norge och stall Gundersen.

– Imperatur Am är en stor häst som har behövt tid och han passade inte riktigt in i den amerikanska modellen. Han har hela tiden visat talang, men är mer stark än snabb och lite sen för att passa i USA. Vi har låtit honom ta den tid han behövt för att acklimatisera sig och växa ut. Det är en väldigt fin häst och vi tror mycket på honom framöver. Han är en minst lika stor talang som Elegant Ima, bara det att Imperatur Am är lite senare i sin utveckling.

Distansen är en stor fördel

Derbyt går över lång distans, något Geir Vegard ser som en stor fördel.

– Han är väldigt stark och oöm för positioner så än så länge är det hans främsta egenskap och sedan har han rätt inställning. Han har även lärt sig att öppna ganska bra från start.

Stall Gundersen har haft och har flera topphästar i stallet och Imperator Am är på god väg att ta sig in på ”topplistan”.

– Det får jag nog säga att han är. Det är som sagt en stor talang och han har aldrigt behöva visa botten så jag vet väl inte hur bra han är, han löser sina uppgifter på ett väldigt enkelt sätt. Han har utvecklats mycket på slutet och i sin senaste start var han oerhört bra. Han fick tåga i tredjespår innan han kom fram utvändigt ledaren och ändå vann han lätt utan att behöva visa allt.

Med sex raka segrar i bagaget kommer Imperatur Am bli hårt betrodd på V75 på tisdag.

– Vi kommer med en väldigt bra häst och jag tror på en bra chans att vinna. Det vore riktigt stort att vara med i det svenska derbyt samtidigt är det väldigt tufft. Loppen i Sverige är stenhårda och den här fyraårskullen verkar vara lika bra som fjolårets med San Moteur och Calgary Games i spetsen. I år är det Francesco Zet som visat sig vara något alldeles extra och skulle vi nå finalen slår vi ur underläge under alla omständigheter.

Joakim Brundin, Kanal 75