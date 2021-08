Norske stjärntränaren död i cancer – blev 59 år

59-årige Trond Anderssen var en av Norges mest populära travtränare och var under en lång tid en maktfaktor i landet.

Andersen tränade bland annat superhästen Yarrah Boko som drog in över elva miljoner kronor under sin karriär och hade så sent som i våras hästen Hickothepooh till start i Elitloppet.

Nu har han gått bort.

Trond Anderssen död – blev 59 år gammal

Norska travsajterna trav365 och tgn skriver att Anderssen avled natten till onsdagen på Ringerike sjukhus i Hönefoss, nordväst om Oslo, till följd av en cancersjukdom.

”När vi tänker på Trond tänker vi på den fantastiska människan. Den fantastiska människan som alltid hade tid för alla. Även när saker och ting inte gick som planerat hade Trond alltid ett leende att slänga fram”, skriver Trav365.no.

”Tårarna rinner. Trond var inte bara en otrolig hästkarl utan en väldigt bra person. Hans bortgång är en stor förlust för hela travsporten. Mina tankar går till familjen”, skriver travjournalisten och Kanal 75-reportern Kristin Riise Ödegård på Twitter.

Anderssen hade också framgång i Sverige med sina egenuppfödda hästar, bland annat vann Kick Off Classic Hallandsmästaren Halmstadstravet i september 2020.

På lördag sitter Örjan Kihlström upp bakom Anderssens Oracle Tile i V75-1.