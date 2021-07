Nordström vinner efter monsterinsats

När Sprintermästaren avgjordes fick vi återigen se en enorm avslutning i ett storlopp. Och precis som senast gick Per Nordström segrande ur den. Han beskrev Önas Prince som att ”köra runt med en tickande bomb” och som den briserade.

Det blev tuffast möjliga resa. Efter en liten startrusning var det Hell Bent For Am och Erik Adielsson som höll uppe spets från sitt innerspår. Nordström fick snällt sätta sig på platsen utvändigt om ledaren.

När de närmade sig sista kurvan kopplade Önas Prince grepp om ledaren.

In på upploppet var Hell Bent For Am slagen och det var Robert Berghs kanon Rome Pays Off som utgjorde det enda hotet. Önas Prince var dock omutlig ikväll och höll till seger.

– Han får göra det jobbigaste loppet av allihopa. Knäcker ledaren och orkar stå emot Berghs häst som fått ett drömlopp. Vilken framgångssaga, säger Patrik Fernlund

– Återigen fick vi se en otroligt häftig slutstrid men han är som alltid bara bäst. Som han förtjänar det, fortsätter kollegan Jennifer Tillman

”Det är den bästa häst jag någonsin tränat”

Efter loppet var det ett lyckligt par Nordström som mötte intervjumikrofonen. Emma Nordström som är skötare till Önas Prince sa.

– Herregud hur klarar han det där? Jag tänkte att det var kört. När jag var liten åkte jag till Sprintermästaren med mormor och morfar varje sommar. Att jag står här nu med en häst som har vunnit betyder mycket. Jag tror mormor och morfar tittar ner och klappar händerna nu och är stolta.

– Det kändes fruktansvärt fint in i sista sväng, när jag smackade lite så kopplade han grepp direkt. Det är den bästa häst jag någonsin tränat, avlutade Per.

Segertiden i finalen landade på fina 1.09,8/1609 meter. Tvåa i loppet slutade Romes Pays Off och på tredjeplats kom Maestereamon efter en snabb avslutning.