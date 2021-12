Nonchalera inte draget i V86-6

En trolig spik

6 Let It Be Steel, V86-5

Det är aviserat lopp i ryggar hos konkurrenterna invändigt. Peter Untersteiner bakom Let It Be Steel borde därför ha ganska god chans att ta sig till ledningen vid ett tidigt skede och det finns knappast ett överflöd av hästar som vill fram och sätta upp något tempo i loppet. Let It Be Steel slog Ikarous Sisu för tre starter sedan och visade senast att skor runt om fungerar bra. Vettig spik i en svårspikad omgång.

Ett roligt drag

5 Livi Princess H.M., V86-6

Har det lossnat lite för. Näst senast ledde hon från start till mål på ett bra sätt och senast gick hon fint som tvåa bakom Nymke Brigadoon som hade varit megafavorit i det här gänget. Livi Princess H.M. är snabb ut och kommer mest troligt sitta i spets eller rygg på ledaren. Nonchaleras på egen risk.

Två heta ändringar

14 Ester Cheri (V86-6) får eventuellt på sig en amerikansk vagn för första gången. Det kan också bli rycktussar för första gången på länge.

5 Livi Memory (V86-8) går med ett helstängt/norskt huvudlag för första gången (norskt har hon gått med förut).

Två relevanta intervjuer

Håkan E Johansson om 15 Sato, V86-1:

– Var riktigt bra senast och att han inte rådde på Four Guys Dream som fick bestämma i ledningen är inget att säga om. Han hade inte startat på ett tag då, sen skulle vi tävlat på Axevalla förra tisdagen, men hann inte fram när tävlingarna flyttades till Örebro. Vi hade dock sneglat hit innan det men var tveksam på att stå dubbla tillägg, men nu fick det såhär. Stefan Persson kör då jag är avstängd, och det får väl kanske ses som ett plus. Senast hade han järnskor bak och sulor fram, men nu byter vi till aluminium bak.

Anders Eriksson om 12 Chitchat, V86-4:

– Chitchat har gjort allting rätt så här långt. Det är en jäkligt trevlig häst som både gillar att träna och att tävla. Han utvecklas för varje start och har aldrig gått tom men exakt vad det finns för potential är svårt att säga. Han får starta på lite i vinter så får vi se vad det blir. Spår 12 i voltstart behöver inte vara så tokigt då han går bra bakifrån också. Jag ändrar ingenting på honom än så länge.