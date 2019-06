Nollorna är oddshöjande – spiken är stenklar här

200 meter från mål blev det fel för Milligan’s School (V75-6) i ett försök i Elitloppet. Och han gick inte till final.

I Olympiatravet galopperade han direkt.

Det gör att Tarzans stjärna kommer med två helt missvisande nollor i de senaste starterna.

Jag bugar och tackar.

För Jämtlands Stora Pris? Skräddarsytt för Milligan’s School. Som skickas till ledningen av stekhete Calle Jepson. Och så var loppet över.

Double Exposure är storfavoriten och Daniel Redén har säkert sin segermaskin tillbaka i form.

Men Daniel är ett superproffs. Och om han hade haft full tro på Double Exposure?

Då hade hon väl gått till Oslo.

Och slagits om 1 500 000 norska. I stället för 700 000 svenska i Östersund.

Nu låter Daniel i stället Perfect Spirit ta striden i Oslo Grand Prix.

■ ■ ■

Att ATG länge satsat på kvartalsekonomi i stället för långsiktighet börjar synas i vikande omsättningssiffror.

Och nu måste väl ST se till att städa undan de värsta dumheterna. Som den sena lördagstiden och Xpresstravet på onsdagarna.

Dags att börja agera Marjaana Alaviuhkola …

■ ■ ■

Milligan’s School hoppade upp ur startlistan i söndags kväll. Sak samma med Mr Clayton J.F. (V75-1).

Jag har inte glömt hans rykande avslutning på Åby för en dryg månad sedan. Och kan inte förstå hur han ska kunna förlora det här tunna Bronsloppet.

Jaques Noir storfavorit på strecken. Och visst kan han vinna när han nästan säkert spetsar från det inre springspåret.

Men Jaques måste vara en av spelarnas dyraste vänner.

Han kommer med nio raka förluster – hårt betrodd varje gång. I de fem senaste starterna till eventuella oddsen 36, 50, 38, 14 och 39 för 10.

LÄS MER: Det är bara galopp emot för bästa spiken på V75

”Han är opålitlig”

Jan-Olov Persson är som vanligt väl representerad i kallblodsloppet.

Favoriten Bellfaks (V75-4) galopperade omotiverat i ledningen senast men vann ändå.

– Han trampade i en grop i banan, säger Persson.

Ta den om Rödluvan också när du är i gång med sagoberättandet ...

– Nja. Det är klart att Bellfaks är opålitlig. Han kan få spasmer när han går i hagen.

Om han sköter sig?

– Han kan 1.22,5 på den här distansen och har bra chans.

Om han gör bort sig?

– B.W.Sture vann det här loppet i fjol. Han tränar mycket fint inför sin årsdebut.

■ ■ ■

I lördags visade galopptränaren Kevin Prendergast att ålder bara är en siffra. När han sadlade ut Madhmoon till en andraplats i Derbyt på Epsom.

86-åringen som fick sin tränarlicens redan 1963 siktar nu på revansch i det irländska Derbyt.

■ ■ ■

Silverdivisionen är en tight historia. Men jag stänger på två kort ur ”ungdomslandslaget”. När Rikard N Skoglund (Weekend Fun) och Emilia Leo (Sign Me Up Too) bägge haft tur i spårlottningen.

■ ■ ■

Var det smäller 1?

En spårtrappa för ston med lärlingar i vagnarna (V75-2). Det är som gjort för en överraskning.

Jag streckar en flock. Och gladast blir jag om i två år segerlösa Sahara Sun kommer flygande långt ute i banan.

■ ■ ■

Galoppen kan vara på väg ut ur anonymitetens förödande skugga.

www.galopptips.se (gratis) är en ambitiös satsning. Med väl genomarbetade tips och intressanta artiklar.

■ ■ ■

Var det smäller 2?

Inga riktiga ess i långlopp i näst lägsta klassen (V75-5).

Jag målar på rejält. Och känner lite extra för Wrongdoer och kusktalangen Anders Eriksson.