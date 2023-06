Nej, tränare – det här ser inte riktigt bra ut

Tunt i huvudstaden

Veckans V86-omgång avgörs på Solvalla och trots många fina hästar i listorna är det delvis dyster läsning. Av åtta lopp med sexsiffrigt förstapris blev bara två fulla (Diamantstoet och Bronsdivisionen), medan stora lopp som Första Jubileumstestet för femåringarna (150.000 kr) lockade sju startande, Prix Diana Zet (400.000 kr) nio startande och Prix Readly Express (600.000 kr) nio startande. Visst, det är tufft motstånd och det krävs att man har häst nog för att kunna hävda sig i de där gängen. Men det ser inte bra ut när tränare snackar om att det är för lite prispengar och sedan är det lövtunt anmält i de mest penningstinna loppen…

Halvmörk anmälan

I veckan introducerades en ny funktion vid startanmälan. Vid mörk anmälan har man tidigare bara sett hur många hästar som var anmälda, men nu kommer man också se hur många olika tränare som anmält till loppet. Detta för att förhindra att en tränare ska anmäla flera hästar för att sen ta bort dem precis innan anmälan och lämna loppet halvfullt. Tanken är god från Svensk Travsport, men blir det inte lite halvmesyr? I mina ögon är det bättre att antingen ha ljus anmälan eller helt mörk utan både antal anmälda och tränare.

Tråkiga tider

Tre dödsfall på kort tid har lagt ett mörkt täcke över travsporten på sistone. Skador och dödsfall är ofrånkomligt när det är levande djur vi jobbar med men det är oavsett otroligt dystert när det händer. Något jag kan stå över är dock ogrundade spekulationer om hur och varför – inte minst av respekt för den drabbade kretsen. Hästarna obduceras och låt bara processen ha sin gång så hoppas vi på svar i sinom tid.

Svenska framgångar

Monté har varit filosofin för svenskhästarna i Frankrike den senaste veckan. Beat Generation tränas av Jörgen Westholm och gjorde sin andra start under sadel och tog sin andra seger i disciplinen. Vincennes-segern var värd nästan 300.000 kronor för femåringen. Estelle Nordique är en montéspecialist i Tomas Malmqvists stall och även hon fick besöka vinnarcirkeln när hon tävlade på Enghien i lördags. Stoet cashade in 333.000 kronor och verkar gå mot ytterligare ett framgångsrikt år.

Tack för showen

Francesco Zet vann planenligt Norrbottens Stora Pris och jag vidhåller att han är världens bästa häst. Det är dock svårt att inte fastna vid silverpengen och Just Believe… den utdömda australiensaren fick verkligen revansch efter Elitloppsgaloppen med två pallplatser och framför allt andrapriset från utvändigt om Francesco imponerade stort i lördags. Snyggt scoutat Anders Malmrot och väl tävlat Greg Sugars och Just Believe. Tack för showen!