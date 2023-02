”Nära vänner dör – tog nyss farväl av en vän”

Först måste vi ju börja med bokstaven G i namnet: Hans G Lindskog.

Berätta?

– Det har hängt med sedan jag var 20 år. Jag skrev referat i Malmö som jag skickade per post till Travronden i Stockholm. Jag skrev under med signaturen Hans, men det fanns redan en annan Hans på tidningen. Redaktören undrade vad jag hette i andranamn. Jag sa Gunnar. ”Då blir du Hans G, sa redaktören”.

Hans G Lindskog skrattar.

Det gör han ofta under vår intervju.

Han är glad och tacksam över att få vara frisk.

– Det händer både trevliga och hemska saker när du är i min ålder. Nära vänner dör, häromdagen tog jag farväl av en vän som är på väg att gå bort.

Hur känns det?

– Väldigt tråkigt, du får vara glad och framför allt ödmjuk så länge du får vara frisk i min ålder.

Hans G Lindskog är en av trav-Sveriges största personligheter.

Faktum är att Hans G under åren har blivit ett av travets starkaste varumärken.

Han är en gentleman som betytt mer för sporten än vad han själv förstår.

Hans G har refererat de mest klassiska travloppen i tv, varit programledare och sportchef på olika banor.

I dag är han ATG:s vinnarambassadör.

Men hans karriär var utstakad mot ett helt annat håll.

– Jag skulle bli advokat, säger Hans G.

Direkt efter gymnasiet åkte värmlänningen, som föddes och växte upp intill Klarälven i Karlstad, till Skövde.

– Det var grön militärbuss och plutonchefsskolan K3 som gällde. Det var 15 viktiga månader i mitt liv. Sedan drog jag till Lund och började plugga juridik.

Hans G Lindskog, som i dag bor i Malmö, bara ett upplopp från havet och Ribersborgs strand, drömde om att bli advokat. Men ni ska veta att han redan i början av tonåren hade han förälskat sig i hästar.

– Jag hade svårt att släppa taget om doften av hö och alla fina hästar, säger Hans G Lindskog. Det fanns så mycket spänning också i travloppen.

13 år gammal cyklade han till Färjestads travbana och hängde i stjärntränaren Uno Sweds stall.

– Jag sopade stallgången och rullade bandage. Uno var min stora idol när jag var liten grabb.

Uno Swed var 85 år gammal när han dog i september 2012. Proffstränaren var den första kusken i Skandinavien som vann fler än 100 segrar under ett år.

Swed vann 2 248 lopp under sin fantastiska karriär.

Du älskade hästar och trav, varför blev du aldrig proffstränare?

– Jag var för opraktisk, inte tillräckligt händig. Det märkte förstås även Swed som sa en sak som jag aldrig kommer att glömma. ”Lindskog ska inte köra häst”.

Så blev det också.

”Han gillade inte att jag blev sportchef”

Men Hans G Lindskog började ändå inte arbeta som advokat trots sin långa utbildning.

Han anställdes i stället som förhandlare på Svenska Arbetsgivarföreningen.

Hur hamnade du där?

– Jag hade min juristexamen, men som advokat fick du betala olika hyror för att kunna jobba på en byrå. Nu fick jag en fast månadslön. Det kändes tryggt, jag hade gift mig med Ingrid och fått vårt första barn.

Livet lekte.

Hans G Lindskog hade ett välbetalt arbete, samtidigt blev han invald i Jägersros styrelse.

– KG Bertmark var styrelseordförande, det var en fantastisk och lärorik tid för mig, säger Hans G.

1983 fick Hans G frågan om han ville bli sportchef på Jägersro, strax utanför Malmö.

35-åringen behövde ingen längre betänketid innan han svarade ja tack.

– Min pappa Gunnar fattade inte vad jag höll på med. Han dog två år senare, pappa blev 85 år. Han var en stor idol för mig, men han gillade inte att jag blev sportchef.

Pappa Gunnar fick aldrig uppleva hur sonen Hans G förvandlade den trista och folktomma banan Jägersro till en festlig plats med stjärnglans.

– Vi hade aldrig under 5000 åskådare under en tävlingsdag. Jag fick även fart på Hugo Åbergs memorial. Jag tjatade dit Stig H Johansson. Han vann 1984 med The Union. Nu är loppet en av våra största klassiker.

Hans G Lindskog arbetade tolv år som sportchef på Jägersro.

Hans G Lindskog i programmet ”Vinnare” tillsammans med Challe Berglund, Thomas Nilsson och Sven Melander. Foto: FOTO FRÅN TV4 / TV4 Hans G på Jägersro. Han var travbanans sportchef i tolv år. Foto: BILDBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

En tv-karriär väntade runt hörnet.

Han blev referent i TV4 och programledare för ”Vinnare” som sändes på lördagar och onsdagar. Han hade alltid experten, den tidigare stjärntränaren och kusken Thomas Nilsson, vid sin sida.

– Jag är väldigt glad över det jag fått bara med om, säger Hans G Lindskog. Grundbulten till den fantastiska trav- och galoppsport vi har i dag, när vi kan köra om en halv miljon kronor mitt i vintern, skapades i början av 1970-talet.

– ATG bildades 1973 och ledde på initiativ av vd Gert Lindberg till att V65 hade premiär i augusti 1974. Senare i år är det 30 år sedan V75 hade premiär, berättar Hans G.

Tvingades lämna TV4: ”Var tråkigt”

Hans G Lindskog var en firad referent i TV4 fram till 2012.

– Jag fick inte vara kvar, det fanns yngre som var bättre än jag.

Hur tog du beskedet?

– Det var tråkigt förstås. Jag varken ville eller kunde sluta jobba. Jag jobbade faktiskt ett tag på en advokatbyrå i Malmö innan telefonen ringde.

Bara några månader efter det smärtsamma beskedet fick Hans G ett nytt spännande uppdrag.

Han var tillbaka i travets värld.

– Min uppgift var att besöka ATG-ombud över hela landet för att lansera den nya spelformen ”Tillsammans”. Jag trodde inte att det skulle slå igenom och det skäms jag över i dag. Hälften av allt spel görs ju via Harry Boy eller ”ATG Tillsammans”, där folk köper in sig på olika system.

Hans G Lindskog är även ATG:s vinnarambassadör.

– Jag ringer upp vinnare, jag gratulerar och informerar människor som vunnit mycket pengar. Det är ett helt underbart jobb.

Det finns många vackra historier att berätta från alla telefonsamtal som ambassadören haft under åren.

Hans G Lindskog berättar om en äldre man som vann 18 miljoner kronor på V75.

– Han hade igen aning om att han vunnit när jag ringde, säger Hans G.

Hur tog han emot samtalet?

– Ha sa, ”fan Hans G att jag inte vann de här pengarna för 20 år sedan”. Vinnaren var 85 år, säger Hans G.

Han skrattar.

En annan man vann 22,6 miljoner kronor på V86, det är den högsta vinsten i spelformens historia.

– Mannen visste inget, han skulle lägga sina barn och titta på loppen i efterhand. Hans system kostade 220 kronor. Han undrade vilken häst som vunnit det sista loppet, berättar Hans G.

Det var favoriten som satte punkt för V86-kvällen.

– Det gick bra ändå sa jag till honom. Du är ensam om att ha åtta rätt. Grattis till 22,6 miljoner kronor. Han undrade om det var jag som ringde och fällde en klassisk kommentar. ”Du Hans G, sånt skojar man inte om”.

Hans G Lindskog hemma i sitt kök tillsammans med sin fru Ingrid. Foto: PRIVAT Helen A Johansson efter sin seger i Paris 1995. Hans G Lindskog rankar detta som Sveriges största travögonblick. Foto: PETTER OFTEDAL Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Nu fyller du 75 år, hur länge tänker du arbeta?

– Jag fortsätter så länge jag är pigg och frisk och får arbeta. Det här är ett sanslöst roligt jobb.

Firar du jubileum med tårta?

– Nja, vågen pekar redan mot 95 kilo. Jag är lite för tjock för tårta, jag är gift med en vacker kvinna och vill fortsätta att vara det ett tag till.

Kärleken: ”Ingrid betyder allt”

Hans G träffade sin Ingrid i Karlstad.

– Hon här från Umeå, jag hade tittat länge på henne innan vi blev tillsammans. Vi möttes på en sommarrestaurang. Jag var 19 och hon 17.

Paret gifte sig 1975.

– Ingrid betyder allt. Hon har varit helt avgörande för mitt liv. Jag är väldigt lycklig som träffade henne i slutet av 1960-talet. Hon har varit navet i familjen och tagit hand om barnen när jag har arbetat.

Hans G Lindskog och Ingrid har tre barn. Frida, 47, Erik Oskar, 44 och Johanna, 41 och fyra barnbarn. Det femte barnbarnet föds i sommar.

Hur firar du 75-årsdagen?

– Det blir i Stockholm, både med mina vänner på Kanal 75 som skulle fixa ett Hans G-tema. Jag kommer även att äta middag med mina barn och barnbarn. Det ska bli trevligt.