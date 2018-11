Galna experter, karismatiska programledare och flygande reportrar på stallbacken.

Det råder inga tvivel om att en rad stora profiler passerat genom svensk trav-tv sedan TV4 började sända sporten på 90-talet.

En av de som var först ut, och som kanske också skapade mest kontrovers runtomkring sig, var skådespelaren och tv-personligheten Sven Melander.

Som tillsammans med parhästen Benny Haag fick tittarsiffrorna att skjuta i höjden under TV4:s travsändningar på onsdagar.

”Folk blev vansinniga när vi skojade”

Med uppdraget att göra ett travprogram som inte bara skulle locka de mest initierade möttes duon av en hel del kritik – då många inte gillade den ”flamsiga” stämningen.

– Det många glömmer bort är att vi bara gjorde vårt uppdrag. Det hela gick ut på att fler skulle tycka det var roligt. Många trodde att vi skulle snacka varvtider och så vidare… Men det var vi helt ointresserade av, minns Melander.

I ett av programmen bar ni badmössor. Skulle det gå att göra något liknande program 2018?

– Nej, det är gjort. Kanske att man ibland tar det lite mer med en klackspark. Trav är i princip 15 skinnbitar som springer två varv runt en sandbana. Det är en som vinner och resten förlorar. Det är ingen jättevariation, säger han och skrattar.

– När vi skojade om det blev folk vansinniga, som om det gällde livet. Vafan gör det om 30 år vem som vinner. Man ska gå på trav för att det är roligt.

”Jag saknar humor – det ska vara lustfyllt”

Vad tycker du om trav-tv i dag?

– De som kör är väldigt rappa grabbar och tjejer, jävligt duktiga. Men det handlar ändå väldigt mycket om vilken häst som ska vinna och så vidare. Jag saknar humor i sändningarna, det ska vara lustfyllt. Men annars tycker jag det är för jävla professionellt och bra gjort.

I dag ägnar Sven Melander mycket av sin tid åt teatern, och är just nu aktuell med den hyllade farsen ”The play that goes wrong”, som han själv varit med och regisserat.

Travsporten följer han fortfarande, men inte med samma njutning som tidigare.

– Travet har förändrats väldigt mycket. Det är inte samma glädje längre. Att vara på plats är något speciellt, doften och spänningen i luften… Det är synd att färre och färre ägnar sig åt det, säger han.

”Det är inte så jävla mysigt...”

Vad tror du det beror på?

– Travet är extremt exponerat. Spelet marknadsförs så in i helvete. Hästarna är bara till för att spelas på. Jag tror att det är förödande, det är väldigt sorgligt att vi tappar bort sporten och hästarna. Sedan tycker jag att travpubliken under många år behandlats jävligt illa. Det är inte så jävla mysigt för de som inte vill lägga jättepengar för att gå på restaurangen och så vidare. Jag tycker inte riktigt man har hängt med.

Och någon comeback i trav-tv-rutan har du aldrig funderat på?

– Nej. Det är gjort. Det var en otroligt rolig tid och jag lärde känna människor som Challe Berglund, Hans G Lindskog och Uno Hedin. Onsdagarna var högtidsdagar. Men de som jobbar i dag gör det fantastiskt bra, så den vägen ska jag icke vandra.