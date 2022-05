Det började redan på måndagen, prognosen visade regn, regn och lite mer regn.

Inte kunde det vara så illa att det skulle regna på publiken som efter två års tålamod skulle få rusa in till technodängan Operation B.'s nedräkning. ”Ten... Nine... Eight... Seven... Six...”.

Men jo, precis så var det.

Efter ihållande regn den inledande fredagen trodde i varje fall jag att det inte kunde bli så mycket värre när halva tävlingsdagen passerat. Så fel man kan ha, då kom skyfallet.

De aktiva på stallbacken mötte mig med sammanbitna miner, de var plaskvåta, det var nog många som hade valt sommardressen. Det är ju trots allt bara Elitloppet en gång om året.

Åke Svanstedt vandrade in mot inskrivningen, han längtade nog hem till Florida just då.

En som lyste upp under lördagen var dock den långa men ack så blyga Nikola Jokic, världens bästa basketspelare som till vardags spelar i Denver Nuggets.

I sin gula stalljacka fick han värma Vitruvio inför Sweden Cup. Hela helgen hängde han i Alessandro Gocciadoros stall. Han tittade på hästarna med stora ögon och brett leende trots ösregn medan andra kändisar valt att sitta inne på restaurangen.

Under lördagen fylldes Gocciadoros stall med blomsterkvastar som placerades under den italienska flaggan i stallgången. Där inne vandrade Jokic. Han skyndade sig ut för att ge segerkusken en kram men när kamerorna började blixtra sprang han i väg igen.

Han ville verkligen inte sticka ut, han nekade också samtliga intervjuer, men en man på över två meter sticker ut bland korta italienare.

Så var söndagen kommen.

Från dött lopp i det lilla Elitloppet via M.T. Insiders sagoslut i speedracet och Odd Herakles uppvisning i Elitkampen. Det var dags för Elitloppsförsöken.

Förhandstipsen såg ut att hålla någorlunda i det första försöket. Don Fanucci grejade det återigen från spår åtta, kvicka Click Bait tog sig vidare med Önas Prince och inte minst Etonnant.

I det andra försöket kastades allt om.

Mister F.Daag övermanövrerade Hail Mary och var först över mållinjen. Med till finalen fick han med sig sig Vivid Wise As och tvåprocentaren Night Brodde.

Efter spårlottningen hade jag valet att prata med två franska kuskar, Matthieu Abrivard (Vivid Wise As) eller Anthony Barrier (Etonnant). Den sistnämnda var den enda som dröjde sig kvar.

Barrier var förvisso nöjd med sin häst men spår sju igen? Nja, han visste inte han, men absolut, de rycker skorna runtom.

Dags för final.

På innerplan ställde sig den gängliga Nikola Jokic jämte Alessandro Gocciadoro och vankade av och an framför storbildskärmen.

Sen släpper bilen fältet. Någon bakom mig skriker ”OMSTART!”. Det var andra gången under karriären som fjolårets vinnare Don Fanucci Zet tog galoppsteg i ett lopp. Vad händer nu då? Galopper till höger och vänster, Night Brodde, Önas Prince och Etonnant (!).

Det är svårt att greppa men i slutändan är det Anthony Barrier som står och torkar tårar i vinnarcirkeln. Efter två år av en gles stallbacke tas ekipaget emot med stora applåder när de svänger av banan.

I ett annat känslospektrum gör Erik Adielsson sig redo för att lämna. Han samlar sig under intervjun och avbryter bara för att plocka upp en skarf en kvinna tappat. Timo Nurmos kommer förbi och lägger sin hand på hans axel. De delar en lång och förstående blick.

Publikplatsen töms på besökare.

Efter två års uppehåll kan vi äntligen dela det antiklimax som infaller efter en helg av förväntningar, väderomslag, och känslomässiga bergochdalbanor.